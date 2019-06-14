Односталко: самому молодому наркоману в Молдове – девять лет

Пристрастие к дурману – один из вызовов современного общества – не менее серьезный, чем терроризм – об этом заявил депутат молдавского Парламента.

Среди причин феномена значительного роста наркомании в Молдове, депутат парламента Владимир Односталко назвал в том числе вовлеченность некоторых сотрудников правоохранительных органов в проблему распространения зелья.

"Я знаю целые районы, где угрожающие масштабы приобретает это негативное явление среди молодежи. Самому молодому наркоману в Молдове – девять лет, он из города Кантемир. Средний возраст – 14 – 15 лет – когда молодые люди потребляют наркотики", - рассказал Односталко на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

Отвечая на вопрос о причинах феномена значительного роста этого явления в Молдове, депутат отметил, что существуют несколько факторов.

"Во-первых, Молдова, к сожалению, пока лидер транзита наркотиков из Европы в Российскую Федерацию и наоборот. Во-вторых, доступность синтетических наркотиков – они дешевле, их можно купить на карманные деньги. Третье – широкая вовлеченность силовых органов в проблему наркоторговли и пресечения даже телеграмм-торговли, соцсетей и т.д.", - сказал политик.

"Что говорить, в подъезде где я живу, только на второй месяц после обращения в органы удалось избавиться от наркопритона. При том, что я депутат парламента! ", - отметил Односталко.

По его словам, для нашей страны в особенности, феномен наркомании представляет огромную проблему, так как употребляют наркотики люди, которые могут работать, те, кто могут зарабатывать, платить налоги, те, кто могут участвовать в экономическом развитии страны.

"Но они этого не делают. Наоборот, государство на них затрачивает большие деньги. Учитывая еще трудовую эмиграцию из Молдовы заграницу, в которой участвуют в основном молодые, трудоспособные граждане, в стране создается крайне напряжённая, негативная социальная ситуация", - подчеркнул депутат парламента РМ.

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