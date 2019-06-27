Акции "Волонтеры Победы" в Молдове

Организаторы проекта "Волонтеры Победы" подведут итоги проведённых в стране акций и расскажут о состоявшихся мероприятиях, приуроченных к 75-летию со дня освобождения Молдовы от немецко-фашистских захватчиков. Основной целью проекта является патриотическое воспитание молодого поколения, а также увековечивание памяти героев Великой Отечественной войны.
В мероприятии примут участие координаторы проекта:
— Дарья КОЛОМИЕЦ;
— Екатерина МЕДВЕДЕВА;
— Иван СТАТНЫЙ;
— Никита РОМЕНСКИЙ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.