12:30 27 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.64
  • USD18.16
  • RUB0.29
  • RON4.37
  • UAH0.69
Поиск
Празднование Дня Победы в Кишиневе

Акции "Волонтеры Победы" в Молдове

© Sputnik / Osmatesco
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
7720

В четверг, 27 июня, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция представителей молодежного проекта "Молодая Гвардия" на тему: "Итоги мероприятий, приуроченных ко Дню Великой Победы в Великой Отечественной войне".

Организаторы проекта "Волонтеры Победы" подведут итоги проведённых в стране акций и расскажут о состоявшихся мероприятиях, приуроченных к 75-летию со дня освобождения Молдовы от немецко-фашистских захватчиков. Основной целью проекта является патриотическое воспитание молодого поколения, а также увековечивание памяти героев Великой Отечественной войны.

В мероприятии примут участие координаторы проекта:
Дарья КОЛОМИЕЦ;
Екатерина МЕДВЕДЕВА;
Иван СТАТНЫЙ;
Никита РОМЕНСКИЙ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
история СССР, история Молдовы, история, молодежь Молдовы, Великая Отечественная война, Великая Отечественная война, ВОВ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Европа изнывает от жары - фоторепортаж с улиц европейских столиц
Птица высокого полёта: дрон-сову показали на форуме "Армия-2019"
Все о министрах правительства Майи Санду
Все о министрах правительства Майи Санду

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться