Акции "Волонтеры Победы" в Молдове

Гости подкаста "Как вы это делаете?!" пранкеры Вован и Лексус впервые рассказали о технологии организации телефонной связи с президентами, рассказали о том, как Порошенко стал их "серийной жертвой" и анонсировали переписку, которая может поссорить Украину с одним из европейских государств.

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