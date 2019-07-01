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Задачи Молдавского государства и роль Конституционного суда

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Пресс-центр
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В среду, 3 июля, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Прошлое и будущее Конституционного суда в Республике Молдова – мнения экспертов".

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Некоторые решения Конституционного суда (КС) после парламентских выборов 2019 года в Молдове вызвали резкую критику со стороны многих политиков, общественных деятелей, экспертов, гражданского общества. В результате члены КС в июне сего года ушли в отставку. Однако проблемы КС остались.

Об истории КС в Молдове, о противоречивых решениях КС, в том числе от 5 декабря 2013 года, о политическом кризисе и роли КС, о будущем Конституционного суда РМ пойдет речь на мероприятии.

Участники:
— бывший председатель КС РМ Дмитрий ПУЛБЕРЕ;
— бывший председатель КС РМ Виктор ПУШКАШ;

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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Теги:
история Молдовы, Республика Молдова, государство, право, Конституция Молдовы, конституционный суд


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