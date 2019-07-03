Какой Конституционный суд нужен Молдове

В среду, 3 июля, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Прошлое и будущее Конституционного суда в Республике Молдова – мнения экспертов".

Некоторые решения Конституционного суда (КС) после парламентских выборов 2019 года в Молдове вызвали резкую критику со стороны многих политиков, общественных деятелей, экспертов, гражданского общества. В результате члены КС в июне сего года ушли в отставку. Однако проблемы КС остались. Об истории КС в Молдове, о противоречивых решениях КС, в т.ч. от 5 декабря 2013 года, о политическом кризисе и роли КС, о будущем Конституционного суда РМ пойдет речь на мероприятии.

Участники:

— бывший председатель КС РМ Дмитрий ПУЛБЕРЕ;

— бывший председатель КС РМ Виктор ПУШКАШ;

— доктор хабилитат права, профессор Теодор КЫРНАЦ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.