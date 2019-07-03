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Конституционный суд

Какой Конституционный суд нужен Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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В среду, 3 июля, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Прошлое и будущее Конституционного суда в Республике Молдова – мнения экспертов".

Некоторые решения Конституционного суда (КС) после парламентских выборов 2019 года в Молдове вызвали резкую критику со стороны многих политиков, общественных деятелей, экспертов, гражданского общества. В результате члены КС в июне сего года ушли в отставку. Однако проблемы КС остались. Об истории КС в Молдове, о противоречивых решениях КС, в т.ч. от 5 декабря 2013 года, о политическом кризисе и роли КС, о будущем Конституционного суда РМ пойдет речь на мероприятии.

Участники:
— бывший председатель КС РМ Дмитрий ПУЛБЕРЕ;
— бывший председатель КС РМ Виктор ПУШКАШ;
— доктор хабилитат права, профессор Теодор КЫРНАЦ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
история Молдовы, Республика Молдова, Республика Молдова, право, государство, Конституционный суд


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