Пушкаш: судьи КС Молдовы не должны быть гражданами другого государства

Экс-председатель Конституционного суда Молдовы рассказал о причинах и следствиях антиконституционных решений КС, начиная с 2013 года, предложив их пересмотреть.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Решение Конституционного Суда (КС) от 5 декабря 2013 года, в котором указано, что Декларация о независимости превалирует над Конституцией, противоречит Конституции Республика Молдова. Об этом заявил бывший председатель Конституционного суда Виктор Пушкаш на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

Отметим, что в Декларации о независимости упоминается румынский язык, но при этом со ссылкой на законодательные акты, где речь идет о молдавском языке, что указывает на фальсификацию текста этого документа. Однако в тексте самой Конституции четко прописано, что государственным языком РМ является молдавский, и это положение никто не отменял. Таким образом, упомянутое решение КС привело к разной трактовке названия государственного языка в Республике Молдова с соответствующими, главным образом, политическими последствиями.

По словам Пушкаша, КС отошел от принципов конституционной юрисдикции, национальной системы права, базирующейся на системе романо-германской правовой семьи.

"КС стал применять принципы совершенно другой англо-саксонской системы, где берется за основу судебный прецедент".

По его словам, принимая решение от 5 декабря 2013 года КС РМ руководствовался отдельным правовым случаем, имевшим место во Франции в прошлом веке. При этом, по вопросу о включении Декларации прав и свобод граждан в Конституцию во Франции несколько лет велись публичные дебаты. Но ситуация в Молдове была совершенно иной по сути – обусловленная политическими интересами не в пользу молдавского государства.

"У нас в РМ такой необходимости не было. В Конституции были учтены не только международные акты, но внутренние: Декларация о Суверенитете, Декрет о власти от 27 июля 1991 года, Декларация о независимости от 31 августа 1991 года и большое количество других конституционных законов. Но КС отошел от этих принципов и руководствовался конституционным вердиктом другого государства", - заявил Пушкаш.

"КС создал конституционный блок, который предполагает, что вместо преамбулы в Конституции должна быть Декларация о независимости. Зачем? Потому что есть какие-то специальные политические цели – заменить преамбулу Конституции. А преамбула ни в одной стране мира не входит в нормативную часть Конституции. Нормативная часть начинается с первой статьи до последней – 143-й. Преамбула – это общий указатель цели, преследуемых государством", - сказал Пушкаш.

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Давая оценку спорным решениям КС, эксперт отметил, что высокая судебная инстанция вышла за рамки своей компетенции.

"Судебный прецедент КС допустил для себя, но запретил для всех остальных судов страны. Этот орган власти стал решать абсолютно все вопросы. Он стал создавать новые правовые нормы. Даже последнее решение от 15 июня 2019 года, отменившее все предыдущие, создало новые правовые нормы".

По словам Пушкаша, накопилось много решений, противоречащих Конституции и не имеющих правовой силы.

"Таких решений, которые явно противоречат Конституции КС, где-то десять – пятнадцать. Есть статья 7 Конституции, которая предусматривает, что ни один закон, ни один юридический акт, противоречащий Конституции, не имеет правовой силы, следовательно, и те решения Конституционного суда, которые противоречат Конституции также не имеют правовой силы", - подчеркнул Пушкаш.

Он сказал, что в недавно изданной в Кишиневе книге "Конституционное правосудие", дается анализ многих решений КС, которые подлежат пересмотру.

"К сожалению, мы не создали механизм реализации статьи седьмой Конституции. Необходимо, чтобы Парламент внес изменение в 72-ю статью Кодекса о Конституционной юрисдикции и предоставить новому составу КС пересмотреть те решения, которые противоречат Конституции. Речь идет о решениях, принятых новым составом судей КС с 2013 года, в том числе решения от 5 декабря 2013 года", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в ближайшем будущем необходимо принимать новые законы о КС. Более того, необходимо создать новый Закон о КС, новый Закон о конституционной юрисдикции, а самое главное, надо определить, где обжаловать решения КС.

Отвечая на вопрос о целесообразности двойного и множественного гражданства у судей КС, Пушкаш заявил, что эта практика наносит ущерб безопасности страны.

"Если мы заботимся о безопасности РМ, то на высших государственных должностях должны быть только граждане Молдовы с одним гражданством. Бизнесмены? Пожалуйста, имейте хоть двадцать гражданств, остальные граждане – сколько угодно гражданств, а судья КС не может быть гражданином другого государства", - резюмировал Виктор Пушкаш.

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