Видеомост с действующим чемпионом мира из Молдовы Сергеем Крыжановским

С 7 по 14 августа 2019 года на побережье озера Иссык-Куль, в г. Чолпон-Ата состоится Чемпионат мира по бильярдному спорту "Свободная пирамида" среди мужчин и женщин, известная многим под неофициальным названием "американка". Мероприятие приурочено к 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и 25-летию идеи евразийской интеграции. Организаторами чемпионата выступают Международная конфедерация пирамиды, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) при содействии Правительства Кыргызской Республики.
Чемпионат пройдет в преддверии заседаний Совета ЕЭК с участием вице-премьеров и Евразийского межправительственного совета на уровне глав правительств государств-членов ЕАЭС.
Ожидается участие спортсменов из более чем 20 государств.
Действующим чемпионом мира по свободной пирамиде является один из сильнейших игроков планеты Сергей Крыжановский – спортсмен из Республики Молдова, которая в свою очередь является государством-наблюдателем при ЕАЭС. Официальный учет чемпионов мира по этой дисциплине ведется с 2000 года. Первый чемпион мира в этом виде спорта – легенда русского бильярда Евгений Сталев.
Участники:
в Москве:
— действующий чемпион мира по свободной пирамиде Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ (Республика Молдова);
— исполнительный директор, генеральный секретарь Международной конфедерации пирамиды Яков ФИРСОВ;
— директор Департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК Данияр ТУРУСБЕКОВ.
В Кишиневе:
— Заместитель председателя Федерации бильярдного спорта Молдовы Сергей САПИГОРА.
В Бишкеке:
— Вице-президент Международной конфедерации пирамиды Ишенбек ДЖАКЫПБЕКОВ.
В Минске:
— Глава судейской коллегии Международной конфедерации пирамиды Юрий ЧЕРВАНЕВ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.