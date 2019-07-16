Молдаванин, чемпион мира по "американке", будет бороться за новый титул

Во вторник, 16 июля, в 11.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев – Москва – Бишкек – Минск – Нурсултан в преддверии Чемпионата мира по бильярдному спорту "Свободная пирамида", приуроченного к 5-летию подписания Договора о ЕАЭС.

С 7 по 14 августа 2019 года на побережье озера Иссык-Куль, в г. Чолпон-Ата состоится Чемпионат мира по бильярдному спорту "Свободная пирамида" среди мужчин и женщин, известная многим под неофициальным названием "американка". Мероприятие приурочено к 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и 25-летию идеи евразийской интеграции. Организаторами чемпионата выступают Международная конфедерация пирамиды, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) при содействии Правительства Кыргызской Республики.

Чемпионат пройдет в преддверии заседаний Совета ЕЭК с участием вице-премьеров и Евразийского межправительственного совета на уровне глав правительств государств-членов ЕАЭС.

Ожидается участие спортсменов из более чем 20 государств.

Действующим чемпионом мира по свободной пирамиде является один из сильнейших игроков планеты Сергей Крыжановский – спортсмен из Республики Молдова, которая в свою очередь является государством-наблюдателем при ЕАЭС. Официальный учет чемпионов мира по этой дисциплине ведется с 2000 года. Первый чемпион мира в этом виде спорта – легенда русского бильярда Евгений Сталев.

Участники:

в Москве:

— действующий чемпион мира по свободной пирамиде Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ (Республика Молдова);

— исполнительный директор, генеральный секретарь Международной конфедерации пирамиды Яков ФИРСОВ;

— директор Департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК Данияр ТУРУСБЕКОВ.

В Кишиневе:

— генеральный секретарь Федерации бильярдного спорта Молдовы Сергей САПИГОРА.

В Бишкеке:

— Вице-президент Международной конфедерации пирамиды Ишенбек ДЖАКЫПБЕКОВ.

В Минске:

— Глава судейской коллегии Международной конфедерации пирамиды Юрий ЧЕРВАНЕВ.

В Нур-Султане:

— вице-президент Федерации бильярда Казахстана Ерболат ЖУМАГУЛОВ;

— чемпион мира 2015 года Алибек ОМАРОВ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.