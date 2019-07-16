16:35 16 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.99
  • USD17.73
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.68
Поиск
День города

Сколько осталось граждан в Молдове на самом деле

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
21210

В среду, 17 июля, в 14:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Демографическая статистика и ее роль в разработке социально-экономической политики".

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. По случаю Международного дня народонаселения директор Национального Бюро Статистики Виталий Валков представил уточненные сведения о численности населения Республики Молдова. Работа специалистов по корректировке количества населения страны в 2014-2018 гг. проходила при содействии швейцарского бюро по сотрудничеству в рамках проекта ООН "Укрепление национальной статистической системы".

Обнародованные данные вызвали разные трактовки в СМИ. Какова реальная демографическая картина в Молдове за последние годы? Об этом расскажут:

— вице директор по науке Национального института экономических исследований, главный научный сотрудник Центра демографических исследований Ольга ГАГАУЗ;
— депутат парламента РМ Владимир ОДНОСТАЛКО.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Победители Drone Awards 2019: лучшие аэрофотоснимки
Пешеходная улица в Кишиневе спустя 5 лет: что осталось от брусчатки
Пешеходная улица в Кишиневе спустя 5 лет: что осталось от брусчатки - видео
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах: официальный рейтинг

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться