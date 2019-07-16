Молдавский бильярдист поборется за новый мировой титул в статусе фаворита

К пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и 25-летию идеи евразийской интеграции в Киргизии пройдет Чемпионат мира по одному из видов бильярдного спорта.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. В Киргизии с 7 по 14 августа 2019 года состоится Чемпионат мира по бильярдному спорту "Свободная пирамида" среди мужчин и женщин.

Эта разновидность известна многим любителям игры с кием и шарами под неофициальным названием "американка" или "русский бильярд".

Мероприятие приурочено к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и 25-летию идеи евразийской интеграции.

Организаторами чемпионата выступают Международная конфедерация пирамиды, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) при содействии Правительства Кыргызской Республики.

Главный евразийский вид спорта

В преддверии этого события в пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост Кишинев – Москва – Бишкек – Минск – Нурсултан. Участники разговора отметили, что одна из целей этого чемпионата - популяризация бильярда как евразийского вида спорта.

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"Почему бильярд? Потому что известно, что данная игра очень любима на всем евразийском пространстве. В каждом государстве ЕАЭС, а также и в странах-наблюдателях организации есть по чемпиону мира. Действующий – Сергей Крыжановский из Молдовы", - отметил директор Департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК Данияр Турусбеков.

Исполнительный директор и генеральный секретарь Международной конфедерации пирамиды Яков Фирсов рассказал, что этот вид бильярда был признан в 2000 году, тогда же была создана и конфедерация "пирамиды".

"Это молодой спорт. Мы пока не претендуем на то, чтобы охватить весь мир. Но тем не менее у нас есть участники не только из стран постсоветского пространства, но и Германии, США и других", - добавил Фирсов.

Участники от Молдовы

Молдову на чемпионате представит Сергей Крыжановский. Он является одним из сильнейших игроков в мире.

Крыжановский уже считается главным фаворитом турнира.

О спортивной карьере молдавского участника подробнее поведал генеральный секретарь Федерации бильярдного спорта Молдовы Сергей Сапигора.

© Sputnik / Osmatesco Сергей Сапигора

"Крыжановский родился в городе Флорешты на севере Молдовы. Отец заметил его тягу к русскому бильярду. Феномен Крыжановского – это наверное талант плюс трудолюбие. А еще родители вкладывали очень много денег на его поездки и участие в соревнованиях", - рассказал Сапигора.

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Чемпионат мира по свободной пирамиде пройдет в преддверии заседаний Совета ЕЭК с участием вице-премьеров и Евразийского межправительственного совета на уровне глав правительств государств-членов ЕАЭС.

Ожидается участие спортсменов из более чем 20 государств.

Полную версию видеомоста можно посмотреть по ссылке.

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