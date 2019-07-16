Славянский Базар-2019: большой успех молдавских исполнителей

КИШИНЕВ, 17 июл - Sputnik. В Витебске (Беларусь) завершился XXVIII Международный фестиваль искусств, на котором успешно выступили молдавские участники этого авторитетного международного культурного события. О выступлении молдавских артистов на фестивале подробно расскажут, в т.ч. его непосредственные участники.
Спикеры:
— народный артист РМ Константин МОСКОВИЧ;
— певица Лидия ИСАК;
— певица Анастасия БАРБА;
— продюсер Сергей ОРЛОВ;
— певец Ионел ИСТРАТИ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.