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Открытие XXIV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске

Славянский Базар-2019: большой успех молдавских исполнителей

© Sputnik / Виктор Толочко
Пресс-центр
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В среду, 17 июля, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Итоги выступления молдавских исполнителей на "Славянском Базаре" в Витебске.

КИШИНЕВ, 17 июл - Sputnik. В Витебске (Беларусь) завершился XXVIII Международный фестиваль искусств, на котором успешно выступили молдавские участники этого авторитетного международного культурного события. О выступлении молдавских артистов на фестивале подробно расскажут, в т.ч. его непосредственные участники.

Спикеры:

— народный артист РМ Константин МОСКОВИЧ;
— певица Лидия ИСАК;
— певица Анастасия БАРБА;
— продюсер Сергей ОРЛОВ;
— певец Ионел ИСТРАТИ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
Славянский базар


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