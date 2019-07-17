Демографические процессы: что происходит в Молдове

По случаю Международного дня народонаселения директор Национального Бюро Статистики Виталий Валков представил уточненные сведения о численности населения Республики Молдова. Работа специалистов по корректировке количества населения страны в 2014-2018 гг. проходила при содействии швейцарского бюро по сотрудничеству в рамках проекта ООН "Укрепление национальной статистической системы".
Обнародованные данные вызвали разные трактовки в СМИ. Какова реальная демографическая картина в Молдове за последние годы? Об этом расскажут:
— вице директор по науке Национального института экономических исследований, главный научный сотрудник Центра демографических исследований Ольга ГАГАУЗ;
— депутат парламента РМ Владимир ОДНОСТАЛКО.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.