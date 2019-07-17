Итоги выступления молдавских исполнителей на "Славянском Базаре"

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Додон рассчитывает на преодоление стагнации в отношениях между РФ и РМ Торговля, поставки газа и скидка на "голубое топливо", приднестровский вопрос и развитие двусторонних отношений - об этом и не только говорили Додон и Козак. 73

Виорел Мельник отказывается от мандата депутата Уже в трех одномандатных округах должны будут пройти досрочные выборы в парламент Молдовы. 10