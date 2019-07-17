Славянский базар-2019: несомненный успех молдавских артистов

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. В Беларуси в городе Витебск завершился XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар-2019".

Обе участницы из Молдовы добились на конкурсе успехов и были отмечены призами.

Лидия Исак получила специальную премию "Через музыку к содружеству" от телеканала "Мир", а юная исполнительница Анастасия Барба завоевала второе место в детском конкурсе.

О выступлении исполнительниц на фестивале рассказал в пресс-центре Sputnik Молдова народный артист РМ Константин Москович.

"Считаю, что они прекрасно справились и подняли высокую планку. Уже другое – это мнение жюри, которое никогда не совпадает с мнением зрителей", - заявил Москович.

Певица Анастасия Барба отметила, что сумела пробиться на конкурс лишь с четвертой попытки.

Лидия Исак из Молдовы заставила встать и плакать жюри на Голосе Румынии>>>

"Этот фестиваль пока самый крупный, на котором я участвовала. Впечатления самые радостные. Когда стало известно, что я заняла второе место, для меня это был шок. Я, конечно, очень усердно готовилась, но все-равно была удивлена. Все было незабываемо", - поделилась впечатлениями юная певица.

Она добавила, что на "Славянском базаре-2019" ей удалось подружиться с участниками из других стран, даже с теми, кто не знал русского языка.

"Было огромным удовольствием участвовать в этом фестивале. Впервые побывала в этой стране. Песню "Ты отпусти" пели с Национальным оркестром Беларуси. Его дирижер очень строгий, мы долго и тяжело готовились к каждому выступлению", - поведала исполнительница Лидия Исак.

По ее словам, на фестивале она столкнулась с жесткой конкуренцией, по итогам конкурса несколько участников набрали одинаковое количество баллов.

Исак уточнила, что каждый конкурсант мог примерно рассчитать, на какое место попадет, но призовые места и обладатели специальных премий определились лишь в самом конце.

"Лидия Исак спела с достоинством с полным понимаем того, что она хочет представить и передать. Наверное, это одна из самых удачных аранжировок. Очень гармонично звучал оркестр и голос, это все создало в зале очень романтическую атмосферу. После выступления где-то несколько секунд была тишина и лишь потом пошли аплодисменты. Это значит, что зрители правда прониклись", - добавил Москович.

Интервью: Виктор Балан представит Молдову на "Новой Волне – 2019">>>

Он подчеркнул, что одно из главных достоинств конкурса – это транспарентность при голосовании.

По словам народного артиста, у каждого члена жюри есть лишь четыре минуты, чтобы оценить каждого вокалиста. Но зато все оценки выставляются открыто.

Не удается избежать лишь небольшого элемента субъективизма. Но зрители на фестивале всегда выказывают свое недовольство, если по их мнению, участника оценивают ниже, чем он заслуживает.

Полную версию пресс-конференции можно посмотреть по ссылке.

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK