Население Молдовы сокращается на сто человек в день

Специалисты Национального бюро статистики посчитали, что количество населения нашей страны за последние пять лет сократилось приблизительно на 190 тысяч человек, прогнозы на последующие годы неутешительны.

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. После того, как директор Национального бюро статистики (НБС) Виталий Валков представил результаты пересчета численности населения Республики Молдова, в СМИ появились самые разные интерпретации обнародованных сведений. Например, выводы о том, что население Молдовы за один год сократилось на 865,9 тысяч человек!

Пресс-центр Sputnik Молдова пригласил компетентного специалиста для разъяснения демографической ситуации и комментариев к представленным руководителем НБС данным.

Вице-директор по науке Национального института экономических исследований, главный научный сотрудник Центра демографических исследований (ЦДИ) Ольга Гагауз подробно объяснила, откуда взялись цифры НБС и зачем нужно было пересчитывать численность населения.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Ольга Гагауз

По ее словам, еще до проведения переписи населения 2014 года, ЦДИ и другие специалисты-демографы нашей страны, неоднократно в своих исследованиях, презентациях, в том числе и на уровне правительства, говорили о том, что численность населения завышена, а демографические и социально-экономические показатели очень сильно искажены.

"Это осложняет оценку реальной демографической ситуации, а также динамику социально-экономических показателей развития Республики Молдова. С чем это связано? В первую очередь, это проблема определяется сложностью учета миграции. Известно, что миграция охватила РМ в конце 90-х – начале двухтысячных годов и сохраняется на высоком уровне до сих пор", - сказала научный сотрудник.

Она отметила, что основная сложность учета миграции связана с так называемой незадокументированной миграцией, когда люди выезжали в другую страну в поиске работы и их выезд не учитывался в нашей статистике, так как нигде не фиксировалось на какой период, в какую страну человек уехал.

В расчет бралась только та информация, которая проходила через Бюро миграции и убежища через государственные органы, когда человек декларировал, что он выезжает на постоянное место жительства в другую страну.

"Поэтому официальная статистика миграции была в цифрах небольшая – около трех тысяч человек, а в некоторые годы у нас даже сальдо миграции было положительным", - отметила специалист.

Она подчеркнула, что проблемы были связаны и со сложностью учета в других европейских странах, в которые выезжали наши сограждане.

"В 2004 году, когда проводилась перепись населения, тогда численность мигрантов, отсутствующих в стране на момент переписи, составила около 132 тысяч человек", - заявила Гагауз.

Она рассказала, что после проведения переписи 2004 года, руководство Национального бюро статистики, наверное - по согласованию с правительством РМ, приняло решение, что больше не будут исключаться из численности населения граждане, которые выехали на заработки в другие страны, так как считалось, что это явление временное. Фактически после 2004 года численность населения рассчитывалась, отталкиваясь еще от старой переписи, проводившейся в СССР в 1989 году. Показатель на первое января календарного года рассчитывался так: минус умершие, плюс родившиеся, минус эмигранты, плюс иммигранты – задокументированные.

"Поэтому официальная статистика показывала нам такую достаточно стабильную демографическую картину, хотя все мы знали, что трудовая миграция получила достаточно широкие масштабы, а в СМИ даже фигурировала цифра, что за заграницей работает около шестисот тысяч, кто-то говорил о миллионе граждан", - сказала главный научный сотрудник ЦДИ.

Она также сообщила, что постепенно учет миграции улучшился, в том числе за счет внедрения Информационной интегрированной системы миграции и убежища, постепенно база данных Евростата стала более реально отражать миграционную статистику, улучшилась статистика миграции в европейских странах. Постепенно появилась статистика, которая позволяла демографам оценить реальную численность населения РМ и реальную численность мигрантов. Отправным пунктом в этих расчетах должна была быть перепись населения и жилищ 2014 года.

"Эта перепись проходила в сложной политической обстановке. Все мы знаем, что переписью населения не были охвачены все жители страны, особенно плохо проходила перепись в Кишиневе, где было были получены данные лишь по 67% населения города. Поэтому оценки, которые были получены на основе этой переписи, считались неполными – они не отражали реальную картину", - считает Гагауз.

По ее словам, ЦДИ еще до переписи 2014 года сделал оценку численности населения и международной миграции с помощью коллег из Института демографии из Ростока (Германия). Эти данные были опубликованы.

"Мы их представляли и на государственном уровне, в том числе в парламенте. Согласно нашим оценкам, численность наличного населения РМ на 1 января 2014 года составила два миллиона 911 тысяч человек. Но мы как исследователи имеем более широкие возможности для использования различных источников при оценке численности населения, при оценке миграции, тогда как Бюро статистики должно строго опираться только на официальные данные РМ", - отметила Ольга Гагауз.

Она отметила, что НБС столкнулось с большим количеством проблем в этой работе. Благодаря поддержке Фонда народонаселения ООН, а также правительства Швейцарии, которое оказало финансовую помощь в этом проекте, была проведена очень большая работа. Для оценки международной миграции использовались данные Инспектората пограничной полиции.

"Я могу с уверенностью сказать, что та информация, которая нам была представлена, и те подходы, которые были использованы НБС, они полностью отвечают европейским стандартам учета населения, и позволяют нам иметь надежную статистическую информацию. Да, мы получили шокирующую цифру. Но она реально отражает картину", - заявила Гагауз.

Согласно данным НБС, по дополненным оценками переписи, численность населения в РМ в 2014 году составила два миллиона 870 тысяч. Те оценки, которые были сделаны до 2019 года, показывают, что население продолжает сокращаться и по предварительным данным в 2019 году, численность населения составила около двух миллионов 680 тысяч человек.

С 2014 по 2019 года численность населения сократилась почти на 190 тысяч, то есть - по сто человек на каждый день.

Это произошло, в том числе, за счет отрицательного естественного прироста, то есть преобладания числа смертей над числом рождений.

"И, безусловно, львиную долю в этом сокращении занимает миграционный отток населения", - сказала специалист.

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