Станет ли бильярд одним из самых "молодых" видов спорта

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Бильярд очень "помолодел", средний возраст участников чемпионатов мира составляет 23 года, заявил в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Молдова исполнительный директор и генеральный секретарь Международной конфедерации пирамиды Яков Фирсов.

Он уточнил, что раннее возраст участников соревнований по разным видам бильярда составлял 42 года.

"Если говорить конкретно об участниках чемпионатов мира разного времени, то могу привести и некоторые примеры. У нас есть одна чемпионка многократная - Диана Миронова. Она стала вице-чемпионкой мира в 12 лет. И на следующий год она стала уже чемпионов, это был 2008-й года. А в 2009 она снова победила и уступила этот титул всего один раз до сегодняшнего дня", - рассказал Фирсов.

Среди мужчин, как добавил Фирсов, есть молодой чемпион россиянин Никита Ливада, он завоевал титул чемпиона мира в 16 лет.

По его словам, сложно предположить, насколько молодыми будут последующие чемпионы, но уже сейчас относительно молодых бильярдистов вытесняют еще более юные.

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"Поскольку молодежь подтягивается, то 24-летним "старикам" и "пенсионерам" приходится уступать. Ведь 24 и 25 лет — это уже "бильярдный пенсионер". Многие игроки после этого возраста начинают заниматься чем-то другим, кто-то тренирует молодежь, а кто-то бизнес открывает. Но, а на серьезных соревнованиях появляются все реже и реже", - поведал эксперт.

По мнению Фирсова, бильярд очень популярен, потому что в него играют все, от школьника до руководителя государства.

Многие молодые люди, как считает эксперт, стали относиться к игре с кием и шарами как к спорту.

"Когда мы видим, что тренировки по 6-8 часов день это становится для спортсменов нормной, то естественно, дети, которые растут на этом виде спорта рано обзаводятся серьезными спортивными титулами", - заключили Фирсов.

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