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Станет ли бильярд одним из самых "молодых" видов спорта

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© Sputnik /

Чемпионы мира по бильярдным играм становятся все моложе.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik.  Бильярд очень "помолодел", средний возраст участников чемпионатов мира составляет 23 года, заявил в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Молдова исполнительный директор и генеральный секретарь Международной конфедерации пирамиды Яков Фирсов.

бильярдный шары
© AFP 2019 / PAUL ELLIS
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Он уточнил, что раннее возраст участников соревнований по разным видам бильярда составлял 42 года.

"Если говорить конкретно об участниках чемпионатов мира разного времени, то могу привести и некоторые примеры. У нас есть одна чемпионка многократная - Диана Миронова. Она стала вице-чемпионкой мира в 12 лет.  И на следующий год она стала уже чемпионов, это был 2008-й года. А в 2009 она снова победила и уступила этот титул всего один раз до сегодняшнего дня", - рассказал Фирсов.  

Среди мужчин, как добавил Фирсов, есть молодой чемпион россиянин Никита Ливада, он завоевал титул чемпиона мира в 16 лет.

По его словам, сложно предположить, насколько молодыми будут последующие чемпионы, но уже сейчас относительно молодых бильярдистов вытесняют еще более юные.

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"Поскольку молодежь подтягивается, то 24-летним "старикам" и "пенсионерам" приходится уступать. Ведь 24 и 25 лет — это уже "бильярдный пенсионер". Многие игроки после этого возраста начинают заниматься чем-то другим, кто-то тренирует молодежь, а кто-то бизнес открывает. Но, а на серьезных соревнованиях появляются все реже и реже", - поведал эксперт.

По мнению Фирсова, бильярд очень популярен, потому что в него играют все, от школьника до руководителя государства.

Многие молодые люди, как считает эксперт, стали относиться к игре с кием и шарами как к спорту.

"Когда мы видим, что тренировки по 6-8 часов день это становится для спортсменов нормной, то естественно, дети, которые растут на этом виде спорта рано обзаводятся серьезными спортивными титулами", - заключили Фирсов.

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Теги:
бильярд


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