Ольга Гагауз: в Молдове нужны срочные меры по сохранению человеческого потенциала

По прогнозам специалистов, население Республики Молдова при "низком" демографическом сценарии, может вскоре значительно сократится, и пока трудно спрогнозировать, как повернется ситуация.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Согласно оценкам Национального бюро статистики (НБС), в последние два года наблюдается интенсивный отток населения из Молдовы. Об этом сообщила вице-директор по науке Национального института экономических исследований, главный научный сотрудник Центра демографических исследований (ЦДИ) Ольга Гагауз на встрече с представителями СМИ в пресс-центре Sputnik Молдова.

"В 2017 году миграционный отток составил более 49 тысяч человек, в 2018 году – 47 тысяч человек. Миграция продолжает быть одним из основных факторов, влияющих на динамику численности населения", - рассказала главный научный сотрудник ЦДИ.

Впрочем, надо отметить, что процессы миграционного оттока населения происходят не только в Молдове, но и во всех западных странах постсоветского пространства – Эстонии, Латвии, Литве, Белоруссии, Украине, а также в большинстве стран ЕС, в том числе в Румынии и Болгарии.

"Эти процессы обусловлены, в том числе политикой, которую проводят европейские страны в области миграции – либо способствуют привлечению миграции, либо препятствуют".

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Но большинство стран, как и РМ, сталкивается с проблемой сокращения численности населения и старения, поэтому экономически развитые европейские государства продвигают политику привлечения мигрантов. В этом смысле понятны причины значительного оттока населения из РМ в 2007–2011 годах.

Так, например, "в Италии в 2003 году было принято решение об амнистии мигрантов, то есть, те мигранты, которые находились на территории Италии нелегально, смогли получить легальный статус, а в 2007 году - закон, определяющий право иностранцев на воссоединение с семьей, что позволило молдавским мигрантам перевезти свои семьи, то есть выехали уже их дети, жены, мужья и поэтому число мигрантов в эти годы увеличилось", - сказала эксперт.

Она отметила, что в 2016 году ЦДИ разработал аналитический доклад о населении в Республике Молдова", в котором была проанализирована проблема его завышенной численности, а затем последовала публикация оценок наличного населения в РМ. Разработан и демографический прогноз до 2035 года, основываясь на этих данных.

"Если миграция будет сохраняться на таком же уровне, как в последние годы, если взять самый "низкий" прогноз и "средний" прогноз, то к 2035 году численность населения по "низкому" прогнозу может сократиться до 2 миллионов 105 тысяч человек, а по среднему прогнозу – до 2 миллионов 350 тысяч", - заявила Гагауз.

Специалист предлагает не драматизировать ситуацию, а использовать те имеющиеся возможности и резервы, которые позволят изменить положение дел к лучшему. Для того, чтобы ситуация стабилизировалась, необходимо добиться существенного сокращения миграции, нужны соответствующие широкие меры по повышению рождаемости, но у нас есть и другие резервы.

"В Молдове ожидаемый показатель продолжительности жизни для мужчин составляет всего лишь 66,3 года, для женщин 75 лет, - поэтому предотвращение преждевременной смертности, особенно мужчин, и улучшение состояния здоровья населения в целом может способствовать сохранению человеческого потенциала и уменьшению размеров сокращения численности населения", - подчеркнула Ольга Гагауз.

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