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Владимир Односталко

Односталко: какое экономическое развитие, когда у нас некому работать

© Sputnik / Vladimir Polusatov
Пресс-центр
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Молдавский законодатель прокомментировал непростую демографическую ситуацию, отражающуюся на рынке труда в Республике Молдова.

КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. Специалисты наши уезжают заграницу, чаще – на какую-нибудь неквалифицированную работу, а страна остается ни с чем. Эту реальность подчеркнул депутат парламента РМ Владимир Односталко на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

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Чаще всего к трудовой миграции прибегает молодежь. 

"Вольно или невольно, мы сталкиваемся с социально-экономическими вопросами, с проблемами инфраструктуры, особенно в селах. Ведь там ребенку часто нечем заняться", - отметил политик. 

По его словам, перед нашими молодыми людьми стоит сегодня непростая задача – оставаться дома или уезжать в другие, более благополучные в материальном смысле страны.

"Наше молодое поколение задает вопросы – ну ладно, я еще смогу работать самостоятельно, зарабатывать какие-то деньги. Но для того, чтобы содержать семью нужно не зарабатывать какие-то деньги, нужно иметь постоянный стабильный, прогнозируемый и понятный доход ", сказал законодатель.

Он отметил, что для граждан важно понимать, смогут ли они вырастить новое поколение.

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"На уровне политик у нас всё хорошо – мы хорошо пишем, особенно под европейские гранты. По законодательству все неплохо. Но когда мы касаемся целевых программ и их реализации – здесь мы сталкиваемся с экономическими вопросами", - сказал Односталко.

В Молдове, как известно, в качестве финансовой поддержки происходят некоторым категориям детей выплачиваются пособия. Разумеется, они могли бы быть и выше.

"Но если мы, родители, не обеспечим их стабильностью и перспективой, то сколько детям не плати – если родители не будут знать, что они здесь не могут реализоваться, достойно прожить, то мы ситуацию не исправим", - заявил депутат.

Он сообщил, что сегодня в стране сложилась острая нехватка квалифицированных кадров. "На наш рынок пришел очень серьезный инвестор – большая компания «N». Она нуждается в трудовых ресурсах. Вот в этом вопросе сегодня у нас сложно. У нас сегодня некому работать", - отметил депутат парламента.

"Казалось бы, у нас есть та же биржа труда. Но нет хороших специалистов. А те, которые есть, не хотят работать за неадекватную зарплату. Это наша реальность. Специалисты наши уезжают заграницу, чаще на какую-нибудь неквалифицированную работу, но за которую хорошо платят. А мы остаемся ни с чем. Поэтому как мы можем говорить об экономическом развитии, когда у нас некому работать? ", - отметил политик.

По словам депутата, проблема квалифицированных кадров актуальна для Молдовы уже сейчас и касается абсолютно всех областей.

"Для решения этой проблемы необходимы экономические гарантии, политическая стабильность, то, чего в нашей стране уже долгое время нет. Обвинять во всем государство и правительство тоже нельзя. Проблема комплексная. С одной стороны, в семейном воспитании должен присутствовать патриотизм – как бы тяжело тебе не было, давай все-таки попробуем находится здесь, а с другой стороны, - элементарно кушать хочется", - сказал Владимир Односталко.

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