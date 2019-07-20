Лидия Исак: готовим песню с экс-участником группы O-zone

Молдавская исполнительница Лидия Исак по возвращении с Международного фестиваля искусств "Славянский базар-2019" рассказала о своих ближайших творческих планах.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Певица Лидия Исак готовит для своих поклонников два сюрприза: уже летом она планирует представить публике песню в дуэте с известным молдавским исполнителем, а осенью представит композицию собственного сочинения.

"Выпущу уже этим летом песню в дуэте с молдавским исполнителем. Пока могу сказать, что это сингл на русском языке, а моя песня будет на румынском. Выигранные на фестивале деньги инвестирую именно в эти проекты. Перед тем, как отправиться на Славянский базар, мы работали над этими композициями. Даже снимем один видеоклип", - заявила Исак.

Имя артиста, с которым Исак споет дуэтом пока не называют, но ее продюсер Сергей Орлов дал подсказку:

"Это достаточно известный музыкант и артист, который работал с лучшими певцами в нашей стране. Это один из участников группы Дана Балана, можем сказать так пока", - уточнил Орлов.

Он добавил, что другая песня артистки написана ею лично, также как и другой известный сингл Исак "Aproape".

"Это будет вторая песня, написанная лично Лидией, после успеха "Apropape", которая крутилась на телеканалах, а также попадала в хит-парады разных радиостанций. Весь концепт и всю мелодическую линию новой песни она придумала сама. Очень рад, что это свершилось, что артисты начинают писать себе музыку сами, это здорово", - отметил Орлов.

Лидия Исак также добавила, что на фестивале в Витебске ей поступило несколько предложений выступить на других международных музыкальных форумах. Речь идет о фестивалях, которые пройдут в Грузии и Латвии в этом году.

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В этом году Международный фестиваль искусств Славянский базар-2019 проходил 8-17 июля в городе Витебск. Обе участницы из Молдовы добились на конкурсе успехов и были отмечены призами. Лидия Исак получила специальную премию "Через музыку к содружеству" от телеканала "Мир", а юная исполнительница Анастасия Барба завоевала второе место в детском конкурсе.

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