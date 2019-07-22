Проблема незаконной реконструкции парков и скверов Кишинева

Одна из проблем Кишинева – незаконная реконструкция парков и скверов – зеленых легких столицы. Перенасыщенность города автомобилями создает серьезные экологические проблемы, которые отражаются на здоровье граждан. В этом контексте участившаяся в последние время практика вторжения некоторых компаний при посредничестве чиновников в зеленые зоны Кишинева вызывает тревогу у горожан. В свою очередь общественные организации также бьют тревогу.
О ситуации сложившейся вокруг реконструкции сквера Г. Кошбук и других подобных случаев в столице расскажут эксперты:
— председатель общественной экологической организации Viitorul Verde Дмитрий АРИОН;
— директор Национального агентства инспектирования и реставрации памятников Ион ШТЕФЭНИЦЭ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.