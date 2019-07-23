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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Реконструкции парков и скверов Кишинева: что происходит с зонами отдыха в столице

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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В среду, 24 июля, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему "Реконструкция сквера Г. Кошбук: зоны отдыха кишиневцев под угрозой".

Одна из проблем Кишинева – незаконная реконструкция парков и скверов – зеленых легких столицы. Перенасыщенность города автомобилями создает серьезные экологические проблемы, которые отражаются на здоровье граждан. В этом контексте, участившаяся в последнее время практика вторжения некоторых компаний при посредничестве чиновников в зеленые зоны Кишинева, вызывает тревогу у горожан. В свою очередь общественные организации также бьют тревогу.

О ситуации, сложившейся вокруг реконструкции сквера Г. Кошбук, и других подобных случаях в столице расскажут эксперты:

— председатель общественной экологической организации Viitorul Verde Дмитрий АРИОН;
— директор Национального агентства инспектирования и реставрации памятников Ион ШТЕФЭНИЦЭ.

Также приглашены представители структур, которые имеют отношение к реконструкции объекта.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
здоровье, отдых, зеленые насаждения, экология, сквер, парки, Кишинев, Кишинев


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