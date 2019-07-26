Арион: работы по реконструкции столичного сквера Г.Кошбук надо остановить

В исторической части молдавской столицы проводят работы по реконструкции старого сквера, но как выяснилось, эта инициатива осуществляется незаконно.

КИШИНЕВ, 26 июля – Sputnik. В Кишиневе начаты работы по реконструкции расположенного в центре города сквера Г.Кошбук. Об этом заявил в пресс-центре Sputnik Молдова председатель общественной экологической организации Viitorul Verde Дмитрий Арион.

© Sputnik / Nicu Goncear Сквер Г.Кошбук. Кишинев. 23.07. 2019

Гражданский активист выразил мнение, что идея реконструкции старого сквера превратилась в очередную грустную кишиневскую историю по уничтожению взрослых зеленых насаждений.

По словам Ариона, компания, которая проводит реконструкцию сквера, не получила всех необходимых разрешений для того, чтобы осуществлять какую-либо работу в этой зеленой зоне.

"Это явное нарушение закона, разрушение комфортной среды и ухудшение условий жизни жителей Кишинева", - сказал эколог.

Он утверждает, что не была проведена Государственная экологическая экспертиза проекта реконструкции, общественная экспертиза, а также информирование граждан, проживающих в данной зоне. Кроме того, по словам Ариона, нет согласованного дендрологического проекта, и после всех одобрений утверждения проекта в Муниципальном совете.

Также участник пресс-конференции обратил внимание, что проект предусматривал запрет вырубки деревьев, но по результату выдали авторизацию на вырубку 13 единиц. По его словам уже вырублены 2 вяза, 3 молодых саженца деревьев и 2 кустарника повреждены техникой, разрушена корневая система многих существующих деревьев, засорена почва строительными материалами и отходами т.д.

Арион утверджает, что документы, которые выданы местной властью – примэрией и Управлением жилищно-коммунального хозяйства, нарушают закон.

"Чтобы в дальнейшем такие ситуации в столице не повторялись, необходимо временно приостановить работы по реконструкции. Более того, за ущерб, нанесенный окружающей среде, виновная сторона должна заплатить штраф, а органы прокуратуры должны провести расследование", - заявил председатель Viitorul Verde.

Согласился с Арионом и другой участник пресс-конференции, муниципальный советник, директор Национального агентства инспектирования и реставрации памятников Ион Штефэницэ: "если нет всех документов, необходимо приостановить эти работы по реконструкции. Закон необходимо уважать".

Кроме этого, Арион обратил внимание СМИ, что в столице при строительстве всех детских и спортивных площадок, также нарушается закон.

"У нас установка детских, спортивных площадок, осуществляются с нарушением экологического законодательства. Наши дворы – это зеленые зоны при домах в соответствии с 16-й статьей Закона о зеленых насаждениях. Соответственно все работы по благоустройству должны согласовываться с Зеленым хозяйством, должен разрабатываться дендрологический проект, для того, чтобы обеспечить функциональность этой зоны и проинформированы жильцы, проживающие здесь, привлечены все заинтересованные стороны до принятия решения и начало работ", - объяснил специалист.

Он сообщил, что в столице сложилась практика, когда Управление жилищно-коммунального хозяйства и другие муниципальные учреждения вместо граждан решают, какие объекты должны строиться во дворах, что приводит к возмущению жильцов; также разрушается и засоряется земля, предназначенная для произрастания зеленых насаждений и газона. Это, по его словам, также является нарушением закона.

"Нам навязывают какие-то строительства вместо того, чтобы спросить, чего мы хотим. Примэрия должна спросить граждан – чего мы хотим, а не делать свои проекты, осваивать какие-то гранты. Все-равно, мы – граждане Кишинева потом должны будем отдать эти деньги. Потому что, это главным образом, кредиты. ЕБРР дает нам кредиты. А потом мы будем им должны – несмотря на то, что проект осуществляется с нарушением экологического законодательства и нарушает права граждан на доступ к информации и участия в процессе разработки соответствующих документов", подчеркнул Арион.

К сожалению, приглашенные на пресс-конференцию представители компании, которая проводит реконструкцию сквера Г.Кошбук, не пришли на мероприятие. Редакция Sputnik Молдова готова познакомить с их точкой зрения читателей.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.