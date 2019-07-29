Непорядок: в Кишиневе вместо скверов строят заправки

В молдавской столице крайне загрязненный воздух, а местные власти не только не исправляют данную ситуацию, но позволяют строить в городе объекты, которые еще больше ухудшают воздух.

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. По данным Государственной гидрометеослужбы в Кишиневе предельно допустимый уровень загрязнения воздуха превышен в два-три раза, об этом заявил председатель общественной экологической организации Viitorul Verde Дмитрий Арион, выступая в пресс-центре Sputnik Молдова.

Эксперт высказал мнение, что такая ситуация ведет к повышенной заболеваемости, особенно детей и пожилых людей, а также к увеличению уровня смертности в стране.

По мнению другого участника мероприятия - муниципального советника Иона Штефэницэ, одним из факторов загрязнения воздуха в Кишиневе является огромное количество автомобильных заправок.

" Я предлагал ввести мораторий на строительство заправок в центре столицы. От пересечения улиц Штефана чел Маре и Михай Витязул до цирка, то есть, всего на три километра насчитывается 15 автозаправок. В общем, в центральной части города их более 30. Мы выступаем против строительства заправок в центре. К сожалению, в этом вопросе у нас творится беспредел", - сказал Штефэницэ.

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По словам спикеров, еще в 2017 году был разработан регламент Зеленых насаждений города Кишинева.

Штефаницэ уточнил, что по законодательству страны аренда и приватизация зон, предназначенных для зеленых насаждений, запрещена.

Однако регламент, утвержденный муниципальным советом, каким-то образом разрешает и аренду, и приватизацию таких зон, отметил городской депутат.

"Незаконное строительство – это то, что муниципалитет разрешает приватизировать и арендовать наши зеленые зоны, то есть - наши дворы. Все построенные в наших дворах объекты – незаконны. Хотел бы, чтобы это признали и поставили на обсуждение в муниципальном совете. Строительство во дворах - это незаконно", - добавил Дмитрий Арион.

По его словам, также одна из проблем Кишинева – это его уплотнение, хотя, согласно стратегии развития окружающей среды, город должен расширяться.

Как подчеркнул эколог, необходимо создавать периферии создавать микрорайоны и инфраструктуру. Сейчас же, по мнению Ариона, в городе совсем мало дворов, которые бы обеспечивали нормальные комфортные условия жизни, вместо этого предусматривается узкое пространство – дорожка от одного здания к другому.

Полную версию пресс-конференции можете посмотреть по ссылке.

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