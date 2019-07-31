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В Молдове пройдет молодежный форум "Евразийская перспектива"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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В среду, 31 июля, в 14:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Молодежный форум "Евразийская перспектива" в Молдове.

Евразийская интеграция создает новые большие возможности и перспективы для сотрудничества во многих областях – экономической, научной, образовательной, культурной и т.д. Сегодня в РМ многие готовы развивать отношения в рамках Евразийских проектов. Один из проектов в рамках сотрудничества реализуется в нашей стране. "Молодежный форум" Евразийская перспектива состоится с 2 по 4 августа в курортном городке Вадул-луй-Водэ. О подро6ностях этого мероприятия расскажут:

— руководитель организации TINERII IUBESC MOLDOVA Александр МЕЛЬНИЧУК;
— секретарь совета организации TIM Андрей МЕТТА;
— руководитель Департамента по связям с общественностью организации TIM Екатерина ДУБАСОВА.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.



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