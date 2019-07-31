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Презентация молдавской команды перед Европейским юношеским Олимпийским фестивалем

Успех молдавских спортсменов на олимпийском фестивале в Баку

© Sputnik / Yana Zaharova
Пресс-центр
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В среду, 31 июля, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Итоги выступления молдавской олимпийской сборной на XV Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале "Баку 2019"".

В столице Азербайджана завершился XV Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль "Баку 2019".

В церемонии открытия фестиваля в Baku Crystal Hall 21 июля участвовал президент Азербайджанской Республики, руководитель Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев, первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, а также президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич, руководители делегаций стран-участниц и другие лица.

Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль проводится под эгидой Международного олимпийского комитета и является источником гордости Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Фестиваль является первым многопрофильным европейским мероприятием для молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет и проходит раз в два года в летнем и зимнем формате.

Высокий статус этого спортивного мероприятия подчеркивает внимание к спорту, которое проявляют сегодня во всех странах мира. На соревнованиях хорошо выступила молдавская олимпийская команда. О подробностях выступления молодых молдавских олимпийцев расскажут:

— зампредседателя Олимпийского комитета РМ, олимпийская чемпионка Лариса ПОПОВА;
— призеры олимпийского фестиваля и их тренеры;

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
спорт, Олимпиада, олимпиада, европейский молодежный олимпийский фестиваль


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