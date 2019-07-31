Молдавской молодежи надоедает политика

В Молдове пройдет молодёжный форум "Евразийская перспектива", на котором будут изучать евразийскую тематику, предлагать совместные проекткы, но без политики.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. В городе Вадул-луй-Водэ второго августа соберется аполитичная молодежь Молдовы, для того, чтобы обсудить перспективы сотрудничества в Евразийском пространстве.

По словам руководителя организации Tinerii Iubesc Moldova Александра Мельничука, на молодежный форум приедут представители многих общественных организаций страны, в т.ч., из Приднестровья, Гагаузии, с северных районов страны.

"Мы хотим создать треугольник сотрудничества между Кишиневом, Тирасполем и Комратом в гуманитарной сфере", - отметил лидер молодежной организации.

"Выстраиваем с коллегами из Приднестровья взвешенные отношения, стараемся, не затрагивать острых политических тем. Приедут общественные организации из Чадыр-Лунги, Вулканешт, Тараклии, Комрата. Также на форуме будут представители из Бельц", - сказал Мельничук.

© Sputnik / Miroslav Rotari Александр Мельничук

Он привел любопытный факт, касающийся разделения общества в Молдове. По его словам, сегодня в лицеях страны молодые люди почти ничего не знают о Гагаузии. Эти горькие плоды политики в системе образования хотят преодолеть организаторы молодежного форума.

Мельничук отметил, что видит развитие этого молодежного проекта в дальнейшем как долгосрочную международную площадку сотрудничества.

"Помимо продвижения тематики Евразийского союза в РМ, помимо установления тесных связей с представителями общественных организаций из других стран Евразийского союза, мы хотим, чтобы форум не завершался, продолжать сотрудничество, делать большие, хорошие совместные дела. Есть масса волонтерских и социальных проектов, которые нуждаются в финансировании", - сказал активист.

Отвечая на вопрос о возможности не затрагивать на форуме вопросы политического характера, Мельничук подчеркнул, что на мероприятие приедут аполитичные молодые люди, а на некоторые темы будет наложено табу.

"Несколько тем у нас - табу для спикеров и участников форума. Мы не говорим о политических партиях, правительстве, приднестровском конфликте. Придется лавировать и стараться не затрагивать политические темы, потому что участники форума - люди абсолютно аполитичные. Это ребята, не участвующие ни в каких политических организациях и партиях, им не будет интересна политическая сторона вопроса", - отметил руководитель TIM.

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