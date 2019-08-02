Игры в Баку: молдавскому призеру не хватило до золота несколько сантиметров

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Молдавские спортсмены привезли несколько медалей с Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который прошел в Азербайджане.

Наши спортсмены завоевали пять медалей различного достоинства. Лучший результат – серебро толкательницы ядра Нины Кэпэцынэ.

Еще четверо молдавских спортсменов стали бронзовыми призерами – Михаела Самоил (женская борьба), Константин Кириллов (вольная борьба), Паулина Цуркан (дзюдо) и Юлиана Дабижа (тройной прыжок).

Зампредседателя Олимпийского комитета РМ, олимпийская чемпионка Лариса Попова рассказала в пресс-центре Sputnik Молдова, что первенство "Баку 2019" состоялось уже в 15-й раз, на каждом из них Республика Молдова принимала участие.

"Дух олимпийских игр спортсмены почувствовали. Они очень молодые, мало выезжали в таком составе на соревнования. Это было что-то новое для них. Дух команды и хорошие результаты, надеюсь, это все для них большой шаг вперед, чтобы в будущем тренироваться с большим энтузиазмом и показывать результаты еще лучше", - заявила Попова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Константин Кириллов, Юлиана Дабижа, Михаела Самоил, Лариса Попова, Нина Кэпэцинэ и Паулина Цуркан

Она добавила, что всего молдавские спортсмены приняли участие в шести видах спорта: легкая атлетика, борьба, дзюдо, теннис, плавание и велоспорт.

Прибыв туда, как отметила Попова, делегация из Молдовы уже возлагала большие надежды на своих подопечных.

"Очень верили в Нину Кэпэцынэ, потому что она участвовала осенью в Буэнос-Айресе на молодежных Олимпийских играх. Мы ждали, что у нее будет медаль, а также были надежды на борьбу и дзюдо. В принципе все эти надежды оправдались", - подчеркнула Попова.

"Мне не хватило для золота всего несколько сантиметров. Надеюсь, что в будущем добьюсь еще лучшего результата с уже большим грузом", - добавила Кэпэцынэ.

Отвечая на вопрос о своем будущем, молдавские медалисты подчеркнули, что не намерены торопиться покидать спорт. Многие рассчитывают побывать еще на нескольких крупных соревнованиях.

"Хочу связать свою жизнь со спортом. Думаю, продвигаться дальше. Обучиться, стать тренером. Не знаю, как сложится, но спорт не собираюсь забрасывать рано. Есть большое желание поехать на взрослые Олимпийские игры", - ответила Юлиана Дабижа.

© Sputnik / Miroslav Rotari Успех молдавских спортсменов на олимпийском фестивале в Баку

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Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль прошел под эгидой Международного олимпийского комитета и является источником гордости Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Фестиваль является первым многопрофильным европейским мероприятием для молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет и проходит раз в два года в летнем и зимнем формате.

Высокий статус этого спортивного мероприятия подчеркивает внимание к спорту, которое проявляют сегодня во всех странах мира.

Всего в этом чемпионате приняло участие 46 стран.

Полную версию пресс-конференции можно посмотреть по ссылке.

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