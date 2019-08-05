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Фотограф

Личный опыт: как создаются потрясающие фотографии

CC0 / Pixabay / Robert-Owen-Wahl
Пресс-центр
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Во вторник, 6 августа, в 14:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Мастер-класс от лучших фотографов Молдовы".

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Известные молдавские фотографы расскажут о современной фотожурналистике, о важной роли визуального ряда в СМИ, соцсетях и блогосфере, о новых цифровых технологиях и "смыслах" фотографии, а также поделятся личными историями, связанными с подготовкой уникальных фотографий, ставших шедеврами.

Мероприятие проводится ко Дню памяти российского фоторепортера Андрея Стенина.

Участники:
— фотограф, фотокорреспондент "АиФ в Молдове" Игорь ВЗОРОВ;
— фотограф Александр ДИМИТРОВ;
— директор Школы Фотографии Романа Рыбалева Роман РЫБАЛЕВ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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Теги:
фотограф, Молдова


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