Лучшие фотографы Молдовы расскажут о секретах профессии

Во вторник, 6 августа, в 14:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Мастер-класс от лучших фотографов Молдовы".

Известные молдавские фотографы расскажут о современной фотожурналистике, о важной роли визуального ряда в СМИ, соцсетях и блогосфере, о новых цифровых технологиях и "смыслах" фотографии, а также поделятся личными историями, связанными с подготовкой уникальных фотографий, ставших шедеврами.

Мероприятие проводится ко Дню памяти российского фоторепортера Андрея Стенина.

Участники:

— фотограф, фотокорреспондент "АиФ в Молдове" Игорь ВЗОРОВ;

— фотограф Александр ДИМИТРОВ;

— директор Школы Фотографии Романа Рыбалева Роман РЫБАЛЕВ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.