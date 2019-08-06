Лучшие фотографы Молдовы расскажут о секретах профессии

Известные молдавские фотографы расскажут о современной фотожурналистике, о важной роли визуального ряда в СМИ, соцсетях и блогосфере, о новых цифровых технологиях и "смыслах" фотографии, а также поделятся личными историями, связанными с подготовкой уникальных фотографий, ставших шедеврами.
Мероприятие проводится ко Дню памяти российского фоторепортера Андрея Стенина.
Участники:
— фотограф, фотокорреспондент "АиФ в Молдове" Игорь ВЗОРОВ;
— фотограф Александр ДИМИТРОВ;
— директор Школы Фотографии Романа Рыбалева Роман РЫБАЛЕВ.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.