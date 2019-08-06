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Кинотеатр под открытым небом

Стильное кино на русском языке покажут в Кишиневе

© Sputnik / Евгений Одиноков
Пресс-центр
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В среду, 7 августа, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Показ фильмов Международного фестиваля короткого метра KONIK-2019 в Кишиневе".

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. С 7 по 11 августа в Москве уже в восьмой раз пройдет Международный фестиваль короткого метра KONIK. В нем примут участие лучшие короткометражные фильмы этого года, а оценивать их будут мэтры российского кинематографа.

Уже второй год, одновременно с показами на территории РФ, программу фестиваля смогут увидеть граждане Молдовы. В прошлом году наши зрители с удовольствием смотрели современное короткометражное кино на русском языке, чего раньше никогда не было. В этом году фестиваль планируется провести на площадке "ArtCor". Эта новая, современная площадка позволит дополнительно привлечь молодежь к кино.

В течение пяти дней зрители увидят более 50 фильмов из 10 стран мира. Вход на фестиваль свободный, что является одной из главных особенностей мероприятия, потому что задача фестиваля — популяризировать современное кино и дать возможность зрителю увидеть творчество новой волны молодых кинематографистов.

Также перед началом показов нами будут организованны мастер-классы и творческие встречи с ведущими молдавскими актерами, режиссерами, художниками и музыкантами, демонстрироваться фильмы, снятые молдавскими кинематографистами.

— организатор фестиваля KONIK-2019 в Молдове Игорь МИРОНИК;
— организатор фестиваля в Молдове Сергей ПАСКАРУ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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Теги:
KONIK Film Festival, кинофестиваль, кинопоказ, кино


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