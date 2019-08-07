В современном мире - каждый сам себе фотограф

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Несмотря на развитие информационных технологий интерес к профессиональной фотографии немного спадает, потому что интернет "переполнен" фотографами.

Но все равно у людей есть желание заниматься этим видом искусства, причем хотя бы на уровне любителя, заявил фотограф Роман Рыбалев в пресс-центре Sputnik Молдова.

Представители этой профессии рассказали, как изменилось фотоискусство и подход людей к фотосъемке.

По мнению Рыбалева, в последние годы значение фотографии возросло, поскольку люди стали воспринимать информацию, в первую очередь, визуально.

"Большое количество людей перестали читать, особенно длинные тексты. Осиливают пару предложений и дальше не читают. Информации у людей получается меньше, а фотографии могут донести ее в большем количестве, потому картинок просматривается огромное количество. Глядя на своих учеников, я понимаю, что так происходит", - отметил Рыбалев.

Фотокорреспондент "АиФ" в Молдове Игорь Взоров считает, что благодаря развитию информационных технологий, возможность снимать теперь есть у всех желающих, ведь камерами оснащены все современные смартфоны.

Другое дело, как отметил Взоров, что этих работ становится очень много, при этом их качество как произведений искусства оставляет желать лучшего.

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"С развитием цифровых технологий гораздо больше людей стали заниматься фотографией. Это уже не требует тех жестких условий, которые были определены работой с пленкой. Надо было использовать химикаты, проявители - все это усложняло дело. Теперь фото доступно каждому. Но технологии настолько изменились, что люди часто делают по 50 кадров, надеясь, что там попадется что-то хорошее. Раньше же у каждого мастера было строго ограниченное количество кадров, и каждое фото тщательно продумывалось", - подчеркнул Взоров.

"С одной стороны, это радует, но с другой - люди, не имея никаких навыков, просто создают море снимков. Огромное количество опубликованных в социальных сетях фотографий, сделанных на смартфоны, уже тяготит. Нужно относиться бережно к каждому кадру", - уточнил другой участник пресс-конференции фотограф и карикатурист Александр Димитров.

В заключении мастера дали несколько советов всем, кто желает сделать свои снимки лучше.

© Sputnik / Miroslav Rotari Евгений паскарь, Игорь Взоров, Александр Димитров и Роман Рыбалев

В первую очередь, как считает Димитров, нужно больше читать о фотоискусстве и присматриваться к работам других авторов.

"Благодаря интернету, у нас есть широкое поле для возможностей. Например, мы можем видеть работы других мастеров и читать, изучать теорию. Еще нужно не бояться экспериментировать. Фотографировать можно на любую камеру, но нужно набираться мастерства, которое приходит постепенно с опытом", - сказал Димитров.

Пресс-конференция с участием молдавских фотографов прошла ко Дню памяти российского фоторепортера Андрея Стенина, который трагически погиб в 2014, исполняя свою работу в горячей точке.

Андрей Стенин работал корреспондентом "Российской газеты" (2003—2005), в "Газета.ru" (2005—2008), фотокорреспондентом РИА Новости (2009—2013). С 2014 года — специальный фотокорреспондент Объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня".

Специализировался на съёмке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов. Работал в Сирии, секторе Газа, Египте, Ливии, Турции и других регионах.

Погиб, находясь в командировке на Украине, став четвертым российским журналистом, убитым в ходе Вооруженного конфликта на востоке Украины. Смерть Стенина вызвала большой общественный резонанс. Указом Президента РФ Владимира Путина журналист посмертно награждён орденом Мужества.

Полную версию пресс-конференции можно посмотреть по ссылке.

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