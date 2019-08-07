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Бальные танцы сборная Молдовы

Кто создает положительный образ Молдовы в мире

© Photo : Татьяна Турчанинова
Пресс-центр
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В четверг, 8 августа, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Медали сборной Молдовы на China Open World Cup".

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. В китайском городе Шэньчжэнь прошли масштабные соревнования по танцевальному спорту - "China Open - World Cup Shenzhen 2019". Наши юные спортсмены отлично выступили на этом соревновании. Команда Молдовы впервые вошла в тройку лучших, завоевав бронзовые медали. Это несомненный успех для команды, которая обошла коллег из России, Великобритании, Италии.

Медалисты Баку – будущее молдавского спорта
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Медалисты Баку – будущее молдавского спорта

О подробностях выступления команды на международных соревнованиях в Китае расскажут его участники:

— тренер команды, президент Sport Dance Masters of Moldova, многократный чемпион Молдовы среди профессионалов, судья Международного класса, тренер победителей и финалистов международных турниров Андрей Борисович АНДРОНИК;

— призеры, участники China Open - World Cup Shenzhen 2019.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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