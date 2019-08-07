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Евгений Паскарь, Игорь Мироник и Сергей Паскару

Кинобум в Молдове: открывается первый отечественный кинофестиваль

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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Усилиями энтузиастов, в нашей стране возрождается интерес к отечественному кино

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Маленькие, но уверенные целенаправленные шаги группы людей, занимающихся продвижением киноискусства в Молдове, привели к большому и важному делу – созданию своего, родного, молдавского кинофестиваля. Это настоящее и перспективное для наших кинематографистов и любителей кино, в целом для государства, культурное событие. Перефразируя известного русского поэта, можно сказать, что из искры энтузиазма возгорелось воплощенное в событие творческое пламя.

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CC0 / Pixabay / Free-Photos
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Сегодня стартует молдавский кинофестиваль, который пройдет на новой площадке Института искусств "ArtCor". Об этом рассказали организаторы фестиваля Игорь Мироник и Сергей Паскару на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Хочу поздравить всех наших любителей кино. 7 августа войдет в календарь знаменательных дат нашей любимой Молдовы. В этом году наш кинофестиваль хоть и второй по счету, но на самом деле, получается первый. Потому что это уже свой, молдавский кинофестиваль - Dac Film Fest", - сказал Мироник.

"В этом году мы шагнули дальше. Решили сделать свой кинофестиваль, который идет рука об руку с московским Konik film fest. Приложим усилия, чтобы наш фестиваль стал международным", - отметил Паскару.

Интересно, что в Молдове в последние годы снимается все больше фильмов – это говорит о возрастающем интересе к кинематографу в нашей стране.

"В Молдове в последние годы в производство запущено более двадцати фильмов – это и короткометражные и полнометражное кино. Например, фильм Сергея Паскару, только что закончили, и он будет демонстрироваться на открытии фестиваля. Кроме молдавских фильмов мы будем показывать фильмы, демонстрируемые на фестивале KONIK в Москве", - отметил Мироник.

"В этом году наши молдавские фильмы проходят вне конкурса. Приходите, смотрите бесплатно наше родное кино. Мы этот фестиваль делали специально для этих показов. В будущем, рассчитываем расширить географию фестиваля, проводить его в других городах страны - Бельцах, Оргееве, Кагуле и т.д.", - отметил Сергей Паскару.

Он уточнил, что в рамках фестиваля планируется показ 11 фильмов молдавских режиссеров. По его словам, среди молдавских картин есть очень интересные, а многие зрители откроют для себя новый мир молдавского кино.

"Программа фестиваля очень насыщена. Мы подготовили для зрителей две площадки, на которых установлены большие лед-экраны. Одна площадка, в случае дождя, обустроена в помещении, другая - под открытым небом", - отметил Мироник.

"Ежедневно мы стартуем в 19:30. Знакомим вас с молодыми, модными музыкальными коллективами. В 20:00 проходит представление молдавских фильмов. В 21.00 – программа кинофестиваля KONIK", - заявил организатор фестиваля.

Впрочем, несмотря на то, что кино доступно для всех граждан, действуют и ограничения, которые, однако, не касаются дресс-кода. После 21:00 дети младше 18 лет должны будут покинуть зрительный зал.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть во этой ссылке.

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