Итоги выступления юных молдавских спортсменов на China Open World Cup

В четверг, 8 августа, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: Медали сборной Молдовы на China Open World Cup.

В китайском городе Шэньчжэнь прошли масштабные соревнования по танцевальному спорту - "China Open - World Cup Shenzhen 2019". Наши юные спортсмены отлично выступили на этом соревновании. Команда Молдовы впервые вошла в тройку лучших, завоевав бронзовые медали. Это несомненный успех для команды, которая обошла коллег из России, Великобритании, Италии.

О подробностях выступления команды на международных соревнованиях в Китае расскажут его участники:

— тренер команды, президент Sport Dance Masters of Moldova, многократный чемпион Молдовы среди профессионалов, судья Международного класса, тренер победителей и финалистов международных турниров Андрей Борисович АНДРОНИК;

— призеры, участники China Open - World Cup Shenzhen 2019.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.