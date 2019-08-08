Итоги выступления юных молдавских спортсменов на China Open World Cup

В китайском городе Шэньчжэнь прошли масштабные соревнования по танцевальному спорту - "China Open - World Cup Shenzhen 2019". Наши юные спортсмены отлично выступили на этом соревновании. Команда Молдовы впервые вошла в тройку лучших, завоевав бронзовые медали. Это несомненный успех для команды, которая обошла коллег из России, Великобритании, Италии.
О подробностях выступления команды на международных соревнованиях в Китае расскажут его участники:
— тренер команды, президент Sport Dance Masters of Moldova, многократный чемпион Молдовы среди профессионалов, судья Международного класса, тренер победителей и финалистов международных турниров Андрей Борисович АНДРОНИК;
— призеры, участники China Open - World Cup Shenzhen 2019.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.