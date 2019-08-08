Рыбалев: хорошую фотографию может делать каждый даже на смартфон

Молдавский фотограф Роман Рыбалев считает, что профессиональная фотокамера – это не главное в создании качественного снимка.

Много профессиональных фотографов снимают на смартфоны, причем иногда это даже позволяет расширить границы, заявил молдавский фотограф Роман Рыбалев в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Иногда съемка на смартфон позволяет расширить границы. Особенно это касается журналистики и стрит-фотографии. Смартфон незаметен. Тот, кого мы снимаем, не подозревает о том, что попадает в объектив. Благодаря этому, можно сделать много интересных снимков", - отметил Рыбалев.

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По его словам, многие фотографы занимаются подобной съемкой, делая шикарные фотографии, которые затем печатают в своих альбомах.

"Считаю, что совершенно неважно, какая техника, на чем снимается, хоть спичечным коробком. Можно сделать шикарное фото, главное - это сюжет", - подчеркнул фотограф.

Он добавил, что с развитием информационных технологий и улучшения качества и мощности камер на смартфонах, расширился круг фотографов, но в большей степени любителей.

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