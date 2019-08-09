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Паскару: в Молдове не хватает техперсонала для съемки кино

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© Sputnik /

В Молдове есть молодые режиссеры, готовые помочь возрождению и развитию молдавского кино, но очень не хватает квалифицированного техперсонала для съемки фильма.

У молдавских режиссеров возникают сложности со съемкой кино в стране. Речь идет даже не о финансах, а о нехватке технического персонала, об этом в пресс-центре Sputnik Молдова рассказал директор "Pascaru Production" Сергей Паскару. 

Евгений Паскарь, Игорь Мироник и Сергей Паскару
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По его словам, молдавская Академия искусств выпускает недостаточное количество специалистов, необходимых для съемки полноценного полнометражного фильма. 

"Там готовят режиссеров, операторов, сценографов и еще некоторых специалистов. Но всех остальных, кто действительно работает, тех же "звуковиков" или светооператоров - нет. Хотя это хорошие профессии и очень неплохо оплачиваемые", - заявил Паскару.

Он отметил, что в Молдове большинство стремится "стать начальником" и сразу выбирают профессию режиссера или продюсера, лишь изредка идут в кинооператоры. 

На данный момент, как считает Паскару, ситуация в молдавской киноиндустрии такова, что следует обратить внимание на подготовку другого важного персонала, не менее важного для создания фильмов.

Полную версию пресс-конференции можно посмотреть по ссылке. 

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Теги:
Сергей Паскару, молдавское кино, кино


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