Паскару: в Молдове не хватает техперсонала для съемки кино

В Молдове есть молодые режиссеры, готовые помочь возрождению и развитию молдавского кино, но очень не хватает квалифицированного техперсонала для съемки фильма.

У молдавских режиссеров возникают сложности со съемкой кино в стране. Речь идет даже не о финансах, а о нехватке технического персонала, об этом в пресс-центре Sputnik Молдова рассказал директор "Pascaru Production" Сергей Паскару.

По его словам, молдавская Академия искусств выпускает недостаточное количество специалистов, необходимых для съемки полноценного полнометражного фильма.

"Там готовят режиссеров, операторов, сценографов и еще некоторых специалистов. Но всех остальных, кто действительно работает, тех же "звуковиков" или светооператоров - нет. Хотя это хорошие профессии и очень неплохо оплачиваемые", - заявил Паскару.

Он отметил, что в Молдове большинство стремится "стать начальником" и сразу выбирают профессию режиссера или продюсера, лишь изредка идут в кинооператоры.

На данный момент, как считает Паскару, ситуация в молдавской киноиндустрии такова, что следует обратить внимание на подготовку другого важного персонала, не менее важного для создания фильмов.

Полную версию пресс-конференции можно посмотреть по ссылке.

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