Ясско-Кишиневская операция в фильме знаменитого режиссера Николая Гибу

В среду, 14 августа в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "История Ясско-Кишиневской операции в культовом фильме Николая Гибу".

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. В ближайшие дни в Молдове будет отмечаться знаменательная дата – 75-летие освобождения страны советскими войсками от иностранной оккупации и сорок лет со дня создания фильма "Кодовое название "Южный гром", режиссером которого является знаменитый советский и молдавский кинорежиссер Николай Гибу.

Эта кинокартина повествует о событиях 1944 года, когда идет подготовка к проведению Ясско-Кишиневской операции. Фильм "Кодовое название "Южный гром" раскрывает сложную борьбу советской и германской разведки. Исход борьбы спецслужб во многом определил исход этой важнейшей военной операции в истории Великой Отечественной войны.

О фильме и истории Ясско-Кишиневской операции расскажут:

— режиссер, сценарист Николай ГИБУ;

— историк Борис ШАПОВАЛОВ.

Приглашен советник президента РМ по вопросам науки и культуры Корнелиу ПОПОВИЧ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней. И тем больше потребность рассказать об этой войне, осмыслить факты и события, свидетелями которых были наши ветераны

Sputnik Молдова представляет специальный мультимедийный проект, посвященный памяти наших ветеранов, наших героев. На страничке проекта вы найдете публикации, фото, видео, воспоминания и истории, посвященные подвигам героев.

Акция приурочена к 75-летию освобождения Молдовы, а также к 75-летию Великой Победы, которую мы все будем широко праздновать 9 мая 2020 года.

Кстати, а почему бы не сделать дату - 24 августа - государственным праздником, который объединил бы жителей обоих берегов Днестра?

24 августа 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов освободили Кишинев и завершили окружение войск противника в районе Яссы, Кишинев. Эта победа ознаменовала освобождение Молдавии от фашистcкой оккупации.