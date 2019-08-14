Фильму молдавского режиссера "Кодовое название "Южный гром" – 40 лет

В ближайшие дни в Молдове будет отмечаться знаменательная дата – 75-летие освобождения страны советскими войсками от иностранной оккупации и сорок лет со дня создания фильма "Кодовое название "Южный гром", режиссером которого является знаменитый советский и молдавский кинорежиссер Николай Гибу.
Эта кинокартина повествует о событиях 1944 года, когда идет подготовка к проведению Ясско-Кишиневской операции. Фильм "Кодовое название "Южный гром" раскрывает сложную борьбу советской и германской разведки. Борьба спецслужб во многом определила исход этой важнейшей военной операции в истории Великой Отечественной войны.
О фильме и истории Ясско-Кишиневской операции расскажут:
— режиссер, сценарист Николай ГИБУ;
— историк Борис ШАПОВАЛОВ.
Приглашен советник президента РМ по вопросам науки и культуры Корнелиу ПОПОВИЧ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.