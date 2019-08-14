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Ясско-Кишинёвская операция

Фильму молдавского режиссера "Кодовое название "Южный гром" – 40 лет

© Sputnik / Ольга Ландер
Пресс-центр
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В среду, 14 августа, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "История Ясско-Кишиневской операции в культовом фильме Николая Гибу".

В ближайшие дни в Молдове будет отмечаться знаменательная дата – 75-летие освобождения страны советскими войсками от иностранной оккупации и сорок лет со дня создания фильма "Кодовое название "Южный гром", режиссером которого является знаменитый советский и молдавский кинорежиссер Николай Гибу.

Эта кинокартина повествует о событиях 1944 года, когда идет подготовка к проведению Ясско-Кишиневской операции. Фильм "Кодовое название "Южный гром" раскрывает сложную борьбу советской и германской разведки. Борьба спецслужб во многом определила исход этой важнейшей военной операции в истории Великой Отечественной войны.

О фильме и истории Ясско-Кишиневской операции расскажут:
— режиссер, сценарист Николай ГИБУ;
— историк Борис ШАПОВАЛОВ.

Приглашен советник президента РМ по вопросам науки и культуры Корнелиу ПОПОВИЧ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
Николай Гибу, история СССР, СССР, СССР, история Молдовы, Ясско-Кишиневская операция, Ясско-Кишиневская операция


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