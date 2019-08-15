11:43 15 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD17.50
  • RUB0.27
  • RON4.14
  • UAH0.69
Поиск

Анонс события: стратегия развития ЕАЭС и интересы Молдовы

© Sputnik / Алексей Никольский
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
29 0 0

В пятницу, 16 августа, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Кишинев – Минск – Ереван с министром Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по промышленности и АПК по итогам заседаний ЕАЭС в Кыргызстане.

В рамках ЕАЭС успешно развиваются интеграционные процессы экономик стран Европы и Азии, ранее входивших в состав СССР. В ходе мероприятия министр ЕЭК по промышленности и АПК Александр СУББОТИН расскажет о прогнозах развития агропромышленного комплекса, о балансе спроса и предложения государств – членов ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию на 2019–2020 годы. 

Виктор Сапрыка
© Sputnik / Miroslav Rotari
Сапрыка: ЕАЭС – огромный рынок, необходимый Молдове

Также будут затронуты другие актуальные темы, в т.ч.: результаты реализации согласованной агропромышленной политики ЕАЭС; чувствительные сельскохозяйственные товары; обращение семян сельскохозяйственных растений в рамках Союза; обращение племенной продукции в рамках Союза; государственная поддержка сельского хозяйства; взаимодействие агропромышленного блока ЕЭК с международными организациями, региональными объединениями и третьими странами в сфере АПК; основные показатели сельского хозяйства государств-членов ЕАЭС.

Спецпроект Sputnik: ЕАЭС - первый юбилей. Новости и факты

Кроме того, предполагается обсуждение вопросов, связанных со стратегией развития промышленности в рамках ЕАЭС, среди них следующие: Евразийская компания – новая юридическая форма на пространстве ЕАЭС; инжиниринговый центр по станкостроению; евразийские технологические платформы: достижения и перспективы.

Участники в Кишиневе:
СМИ, эксперты.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез - фото
В Молдове был снят уникальный фильм о Ясско-Кишиневской операции
В Молдове был снят уникальный фильм: в нем чувствуется свобода - видео
Успенский пост 2019
Успенский пост - 2019: календарь питания по дням

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться