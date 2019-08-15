Анонс события: стратегия развития ЕАЭС и интересы Молдовы

В пятницу, 16 августа, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Кишинев – Минск – Ереван с министром Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по промышленности и АПК по итогам заседаний ЕАЭС в Кыргызстане.

В рамках ЕАЭС успешно развиваются интеграционные процессы экономик стран Европы и Азии, ранее входивших в состав СССР. В ходе мероприятия министр ЕЭК по промышленности и АПК Александр СУББОТИН расскажет о прогнозах развития агропромышленного комплекса, о балансе спроса и предложения государств – членов ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию на 2019–2020 годы.

Также будут затронуты другие актуальные темы, в т.ч.: результаты реализации согласованной агропромышленной политики ЕАЭС; чувствительные сельскохозяйственные товары; обращение семян сельскохозяйственных растений в рамках Союза; обращение племенной продукции в рамках Союза; государственная поддержка сельского хозяйства; взаимодействие агропромышленного блока ЕЭК с международными организациями, региональными объединениями и третьими странами в сфере АПК; основные показатели сельского хозяйства государств-членов ЕАЭС.

Кроме того, предполагается обсуждение вопросов, связанных со стратегией развития промышленности в рамках ЕАЭС, среди них следующие: Евразийская компания – новая юридическая форма на пространстве ЕАЭС; инжиниринговый центр по станкостроению; евразийские технологические платформы: достижения и перспективы.

Участники в Кишиневе:

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