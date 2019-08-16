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Молдавские яблоки на стенде Молдовы на выставке WorldFood Moscow

Молдова может потерять огромный международный рынок сбыта своих продуктов

© Sputnik / Тимур Селиванов
Пресс-центр
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Пока РМ находится в статусе наблюдателя в ЕАЭС и не использует огромные возможности, на рынок стран Евразийского союза может хлынуть плодоовощная продукция Ирана.

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Перед Молдовой может окончательно захлопнуться дверь огромного рынка сбыта продукции агропромышленного комплекса в Евразии – в странах ЕАЭС. Иран готов поставлять почти весь ассортимент фруктов и овощей, которые производятся в Молдове.

О перспективах развития торговых отношений между ЕАЭС и Ираном рассказал министр ЕЭК по промышленности и АПК Александр Михайлович Субботин в ходе видеомоста Москва – Кишинев – Минск – Ереван. Говоря о продукции АПК, которая может оказаться на рынке стран ЕАЭС, министр поделился информацией, к которой должны прислушаться и молдавские власти.

Виктор Сапрыка
© Sputnik / Miroslav Rotari
Сапрыка: ЕАЭС – огромный рынок, необходимый Молдове

"Соглашение с Ираном о преференциальной торговле подписано. И бизнесу решать, а время покажет, какие товары наиболее перспективны для поставок. В целом рынок Ирана для нас очень перспективен и интересен. Иран можно рассматривать и как ворота на Ближний Восток. У Ирана есть такие позиции, которые нам интересны, позиции, у которых нет самообеспечения на нашем рынке – это овощи, фрукты, виноград, яблоки и т.д.", - сообщил Субботин.

Он констатировал, что партнеры не собираются на этом останавливаться.

"Товарооборот с Ираном за последние два года – вырос в два раза, достигнув ок. 1,2 миллиарда долларов. Эта непродолжительная по времени динамика показывает, что наши отношения очень интересны, посмотрим, что принесут подписанные соглашения в ближайшей перспективе", - сказал Субботин.

Александр Субботин
© Sputnik / Vladimir Trefilov
Александр Субботин

При этом он отметил, что формат участия Молдовы в ЕАЭС зависит исключительно от воли молдавского руководства, а двери для РМ пока открыты.

"Молдавия находится в рамках наблюдателя. Юридически для Молдовы пока нет преференций. Но законы пишутся и формируются для того, чтобы было удобно работать нам с вами – и бизнесу, и обычным людям. Поэтому если Молдавия – наблюдатель и усиленно идет на наш рынок, - это поле для работы, для обсуждения преференций. Но эти вопросы надо обсуждать совместно, собирая отраслевых министров наших стран на нашей площадке – мы готовы к этому приступить", - подчеркнул Субботин.

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Теги:
Молдова-ЕАЭС, ЕАЭС


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