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Александр Субботин (справа) и Виктория Федорова

Субботин: отсутствие общих границ – не помеха для торговли Молдовы и ЕАЭС

© Sputnik / Vladimir Trefilov
Пресс-центр
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В ходе пресс-конференции с министром Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) журналисты выясняли перспективы и проблемы сотрудничества между РМ и Евразийским союзом.

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Каково влияние географического фактора на развитие торговых отношений между Молдовой и ЕАЭС, между которыми нет общих границ? Этот вопрос был адресован министру ЕЭК Александру Субботину в ходе пресс-конференции, в которой приняли участие молдавские СМИ.

По словам Субботина, несмотря на удаленность Молдовы от стран, входящих в ЕАЭС, это не может быть препятствием в успешном развитии торговых отношений.

"Никаких проблем я, считаю, нет. Армения тоже не имеет общих границ с Союзом. Тем не менее, все успешно и эффективно работает – и ваших опасений насчет географического фактора не должно быть. Можем торговать и должны торговать", сказал он.

Молдавские яблоки на стенде Молдовы на выставке WorldFood Moscow
© Sputnik / Тимур Селиванов
Молдова может потерять огромный международный рынок сбыта своих продуктов

При этом, министр, указал и на слабые стороны торгового потенциала.

"При глубоком анализе развития АПК наших стран, нашего Союза, было выявлено, что, наладив успешное производство, мы, однако, теряем в вопросах сохранения продукции из-за отсутствия транспортно-логистических хабов и магистралей - именно сельхозпродукции, особенно скоропортящейся. Обращаем внимание специалистов, в том числе из Молдовы – необходимо развивать логистику, которая будет заточена именно под продукты питания ", - отметил министр ЕЭК.

Александр Субботин
© Sputnik / Vladimir Trefilov
Александр Субботин

Отвечая на вопрос о возможной смене РМ статуса наблюдателя на полноправного участника единого рынка и о том, есть ли вообще потребность в продукции молдавского АПК на рынке ЕАЭС, министр ЕЭК ответил весьма оптимистично.

"Место будет для всех – тем более для Молдовы. Но не в моей власти решать, как быстро это произойдет. Все будет зависеть от политической воли руководства вашей страны. Я думаю, что наше руководство и руководство нашего союза и стран-участниц – всегда с радостью примет нового партнера, тем более, нового в кавычках – на самом деле, речь идет о старом, хорошо проверенном. Что касается моего мнения – я только "за ", - отметил Субботин.

Министр ЕЭК также ответил и на другие вопросы, в том числе о взаимоотношениях ЕАЭС с Китаем и Евросоюзом.

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Теги:
Молдова-ЕАЭС, ЕАЭС, ЕАЭС


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