Молдове подсказали, куда можно продавать миллионы тонн сельхозпродукции

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. По словам министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по промышленности и АПК Александра Субботина, сегодня рынок ЕАЭС готов принять миллионы тонн продуктов АПК, в связи с чем открываются огромные перспективы для молдавских аграриев. Для этого, по его словам, профильные министерства РМ должны выйти с соответствующим предложением или запросом в ЕЭК.

"И тогда будет конкретное и адресное общение и консультации. Мяч на вашей стороне", - заявил Субботин.

Об этом высокопоставленный чиновник сообщил в ходе видеомоста Москва – Кишинев – Ереван – Минск.

"Если вы меня спросите, как министра АПК, где вы можете помочь – это те товары, где у нас огромный дефицит", - сказал Субботин.

По его словам, В 2019–2020 годах рынок ЕАЭС будет дополнительно нуждаться в поставках – по говядине – 317 тысяч тонн, по молоку – почти один миллион тонн, по картофелю и продуктам его переработки – почти полтора миллиона тонн, по овощным культурам и продуктам их переработки - 1,5 миллиона тонн, по фруктам и ягодам, и продуктам их переработки – 8 миллионам тонн.

Субботин уверен, что "это те направления, которые будут Молдове интересны, здесь есть перспективы".

Отвечая на вопрос о предстоящем визите в Москву премьер-министра РМ Майи Санду и предполагаемой повестке переговоров о сотрудничестве в рамках ЕАЭС, Субботин отметил, что ему не известно, планирует ли молдавская делегация в ходе предстоящего визита обсуждать эти вопросы.

"Может быть, ближе к визиту будет какая-то информация – и такая встреча состоится. Со своей стороны, я заверю, что, если будет потребность встречи со специалистами или министрами – никто не откажется, все с удовольствием проведут переговоры, обменяются мнениями и пожеланиями. Мы готовы", - подчеркнул министр.

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