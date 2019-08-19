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Во время урока в классе

Российские специалисты поделятся опытом с педагогами Молдовы

© Sputnik / Александр Кондратюк
Пресс-центр
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Во вторник, 20 августа, в 13:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "О мероприятиях по повышению квалификации учителей Молдовы и обмен опытом преподавания школьных дисциплин".

Ведущие специалисты Российского университета дружбы народов (РУДН), а также представитель Российского Центра Науки и Культуры в Республике Молдова с 21 по 25 августа проведут ряд мероприятий по повышению квалификации учителей Молдовы и обменяются опытом преподавания отдельных школьных дисциплин.

О подробностях мероприятий расскажут:
— кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного РУДН Светлана Александровна ЮРМАНОВА; — доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Владимир Павлович СИНЯЧКИН;
— доктор педагогических наук, куратор образовательных проектов РЦНК в РМ Виктор Николаевич КОСТЕЦКИЙ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.



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