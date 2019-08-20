14:05 20 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.62
  • RUB0.26
  • RON4.14
  • UAH0.70
Поиск
Российский университет дружбы народов (РУДН)

Россия – Молдова: педагогический диалог без границ

© Sputnik / Руслан Кривобок
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
2910

Во вторник, 20 августа, в 13:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "О мероприятиях по повышению квалификации учителей Молдовы и обмен опытом преподавания школьных дисциплин".

Ведущие специалисты Российского университета дружбы народов (РУДН), а также представитель Российского Центра Науки и Культуры в Республике Молдова с 21 по 25 августа проведут ряд мероприятий по повышению квалификации учителей Молдовы и обменяются опытом преподавания отдельных школьных дисциплин.

О подробностях мероприятий расскажут:
— кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного РУДН Светлана Александровна ЮРМАНОВА; — доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Владимир Павлович СИНЯЧКИН;
— доктор педагогических наук, куратор образовательных проектов РЦНК в РМ Виктор Николаевич КОСТЕЦКИЙ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
повышение квалификации, лицеи, школа, образование в Молдове, образование, педагоги, РУДН, РЦНК, РЦНК


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Эпоха до интернета: как проводили лето дети в СССР
Нечеловеческий баланс
Нужен ли нам робохвост - видео
Запасы золота в мире и в Молдове
Золото в закромах: запасы стран мира и резерв Молдовы

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться