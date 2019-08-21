Зачем в Молдову прибыл русский десант специалистов

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Поддержка преподавания русского языка вне России – одна из главных целей Российского Университета Дружбы Народов (РУДН). Об этом рассказала доцент, декан факультета повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного РУДН Светлана Юрманова на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Светлана Юрманова

"Российский университет дружбы народов – одной из важных своих задач видит в организации методической поддержки преподавания русского языка и преподавания на русском языке вне России. Поэтому наш в хорошем смысле десант уже второй год в Молдове отрабатывает не только повышение квалификации русистов – преподавателей русистов, учителей русского языка и литературы, но и тех учителей, которые обучают другим дисциплинам, предметам на русском языке".

Однако специалисты РУДН работают в Молдове и по другим образовательным направлениям, в частности, точным и естественным дисциплинам.

По ее словам, в этом году в Кишиневе будут работать, начиная с 23 августа, специалисты по математике, биологии и химии.

"Каждый из этих специалистов проведет мастер-классы, деловые игры, круглый стол, с группой учителей соответствующего профиля. В общем мы хотели, чтобы курсы повышения квалификации были не однонаправленными, а по возможности диалоговыми. Для нас важно и интересно узнать, как же организуется процесс образования на русском языке в других странах. В частности, в исторически близкой нам Молдове".

" Наш проект – это задание Федерального агентства "Россотрудничества". Он рассчитан на три страны – Молдову, Белоруссию и Армению", - сказала Юрманова.

Она также отметила, что курсы предполагают и дистанционную составляющую – часть материалов, мастер-классов, видеолекций расположены на платформе дистанционного обучения и любой желающий может ознакомиться с этими материалами.

Русский язык в Молдове – психолингвистический подход

В свою очередь, заведующий кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Владимир Синячкин заявил, что представит в Молдове новую концепцию обучения русскому языку.

© Sputnik / Miroslav Rotari Владимир Синячкин

"Цикл лекций, который я представлю в Комрате, не связан с языком как наукой, потому что все, кто изучал в школе русский язык, наверное, не в восторге от тех правил, которые они учили, потому что сами правила, не вызывают никакого интереса и мотивации детей к изучению любого языка. Мы представим вашим преподавателям совершенно иной – психолингвистический подход. Где язык представлен как инструмент, при помощи которого ребенок познает окружающий мир. Цикл лекций будет называться "Жизнь языка в культуре и социуме", потому что изучать язык в отрыве от культуры – это фактически бесполезное дело", - отметил профессор.

По мнению Синячкина, сложилась интересная ситуация, где идет процесс обучения и русскому языку как иностранному, и русскому языку как не родному, и русскому языку как родному, в РМ сложилась различная билингвальная ситуация.

"Второй задачей, которую я себе поставил, помимо того, что я представлю совершенно иную концепцию обучения русскому языку, которая не будет заключаться в изучении правил, - это сбор культурологического материала, который я буду использовать, читая лекции своим студентам, рассказывая о многогранной культуре Молдавии", - сказал гость.

"Бывает так, что студенты гораздо хуже знают свою родную культуру (когда приезжают в Москву). Лекции о многообразии культур стимулируют их углубиться в свою национальную культуру, заставляют постичь тонкости, мудрость своего народа. Поэтому, я думаю, нас ждет интересный диалог с преподавателями русского языка в Комрате" – заявил специалист РУДН.

Сколько в Молдове учебных заведений с русским языком обучения

Куратор образовательных проектов РЦНК в РМ Виктор Костецкий обратил внимание на тот факт, что в Молдове сохраняется значительное количество школ, где образовательный процесс ведется на русском языке.

© Sputnik / Miroslav Rotari Виктор Костецкий

"Двадцать процентов школ Молдавии продолжает функционировать на русском языке. Нам важно это. Одна из целей представительства "Россотрудничества" в Молдове, - качественная поддержка русского образовательного поля в РМ", - подчеркнул Костецкий.