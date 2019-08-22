Российские и молдавские историки о событиях 1944 года в Молдавии

В пятницу, 23 августа, в 13:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев - Москва на тему: "75-летие освобождения Молдавии".

24 августа отмечается 75-я годовщина освобождения Кишинева от фашистской оккупации. В ходе Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции (20–29 августа 1944 года) войска 2-го и 3-го Украинских фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской военной флотилией нанесли врагу сокрушительный удар, приблизивший окончательный разгром гитлеровской армии и ее союзников.

В рамках мероприятия речь пойдет о подготовке и об особенностях проведения блестящей военной операции, завершившейся освобождением Молдавии, выведением Румынии из войны на стороне Германии и открывшей дорогу Красной Армии на Балканы, о героях Великой Отечественной, об исторической памяти и о патриотическом воспитании молодежи.

Участники в Кишиневе:

— советник президента Молдовы в области обороны и национальной безопасности Виктор ГАЙЧУК;

— военный историк Борис ШАПОВАЛОВ.

в Москве:

— исполнительный директор фонда "История Отечества", член Президиума Российского исторического общества Константин МОГИЛЕВСКИЙ;

— старший научный сотрудник НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ Сергей БАНДУРИН;

— старший научный сотрудник НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ Борис НАЙДЕНКО.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Sputnik Молдова представляет специальный мультимедийный проект, посвященный памяти наших ветеранов, наших героев. На страничке проекта вы найдете публикации, фото, видео, воспоминания и истории, посвященные подвигам героев.

Акция приурочена к 75-летию освобождения Молдовы, а также к 75-летию Великой Победы, которую мы все будем широко праздновать 9 мая 2020 года.

Кстати, а почему бы не сделать дату - 24 августа - госудраственным праздником, который объединил бы жителей обоих берегов Днестра?

24 августа 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов освободили Кишинев и завершили окружение войск противника в районе Яссы, Кишинев. Эта победа ознаменовала освобождение Молдавии от фашистcкой оккупации.