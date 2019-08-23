08:36 23 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.72
Поиск

Как освобождали Молдавию 75 лет назад

© Fotolia / Leonid Andronov
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
4310

В пятницу, 23 августа, в 13:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев - Москва на тему: "75-летие освобождения Молдавии".

24 августа отмечается 75-ая годовщина освобождения Кишинева от немецко-румынской оккупации. В ходе Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции (20–29 августа 1944 года) войска 2-го и 3-го Украинских фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской военной флотилией нанесли врагу сокрушительный удар, приблизивший окончательный разгром гитлеровской армии и ее союзников.

В рамках мероприятия речь пойдет о подготовке и об особенностях проведения блестящей военной операции, завершившейся освобождением Молдавии, выведением Румынии из войны на стороне Германии и открывшей дорогу Красной Армии на Балканы, о героях Великой Отечественной, об исторической памяти и о патриотическом воспитании молодежи.

Участники в Кишиневе:
— руководитель представительства Российского военно-исторического общества в РМ Алексей ПЕТРОВИЧ;
— советник президента Молдовы в области обороны и национальной безопасности Виктор ГАЙЧУК;
— военный историк Борис ШАПОВАЛОВ.

в Москве:
— исполнительный директор фонда "История Отечества", член Президиума Российского исторического общества Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
— старший научный сотрудник НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ Сергей БАНДУРИН;
старший научный сотрудник НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ Борис НАЙДЕНКО.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
история СССР, история Молдовы, освобождение Молдавии, освобождение Молдовы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Водохранилище Костешты-Стынка у села Вэратик
Тайна "Cкалы любви" и другие невероятные пейзажи севера Молдовы - фото
Лавров напомнил о деле Вышинского после вопроса об украинских моряках
Лавров напомнил журналистам, за что арестовали Кирилла Вышинского - видео
Ясско-Кишиневская операция 20 августа
В августе 44-го: как освобождали Молдову от фашизма

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться