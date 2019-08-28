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Концерт в Кишиневе

В Кишиневе пройдет ностальгический концерт звезд молдавской эстрады

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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В четверг, 29 августа, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Лучшие хиты 70-80-х годов в исполнении звезд молдавской эстрады".

В первый день осени 2019 года в Кишиневе пройдет большой концерт при участии звезд молдавской эстрады и иностранных исполнителей, в том числе Brio Sonores, Юрия Садовника, Виталия Дани, Кристины Скарлат, Лидии Исак, Анишоарэ Пуйкэ, Константина Московича, Симфонического и эстрадного оркестра Украины, ансамблей "Катарсис", "Норок" и многих других. Главной темой грандиозного музыкально вечера станут хиты 70-80-х годов.

О подробностях мероприятия расскажут:
— народный артист Республики Молдова Константин МОСКОВИЧ;
— певица Виктория ЛУНГУ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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Теги:
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