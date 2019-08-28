В Кишиневе пройдет ностальгический концерт звезд молдавской эстрады

В первый день осени 2019 года в Кишиневе пройдет большой концерт при участии звезд молдавской эстрады и иностранных исполнителей, в том числе Brio Sonores, Юрия Садовника, Виталия Дани, Кристины Скарлат, Лидии Исак, Анишоарэ Пуйкэ, Константина Московича, Симфонического и эстрадного оркестра Украины, ансамблей "Катарсис", "Норок" и многих других. Главной темой грандиозного музыкально вечера станут хиты 70-80-х годов.
О подробностях мероприятия расскажут:
— народный артист Республики Молдова Константин МОСКОВИЧ;
— певица Виктория ЛУНГУ.
Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK