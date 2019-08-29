Старые хиты исполнят в Кишиневе в новой аранжировке

КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. В первый день осени, 1 сентября, в Кишиневе в "Зеленом театре" пройдет уникальный концерт: симфонический оркестр сыграет молдавские мелодии 70-80 годов.

Кроме оркестра (который будет из Украины) выступят и сами звезды легендарного десятилетия. А именно: Юрий Садовник, Виталие Дани, Лидия Исак, ансамбль "Катарсис", группа "Норок", Кристина Скарлат, Анишоара Пуйкэ и многие другие.

Подробнее об этом мероприятии рассказал в пресс-центре Sputnik Молдова народный артист РМ Константин Москович.

По его словам, эта идея зародилась два года назад. Предложение поступило от известного предпринимателя Василия Киртока.

Как подчеркнул народный артист, организаторы выбрали 28 самых ярких и интересных произведений 70-80 годов и подготовили новые аранжировки.

"Цель и задача вытащить из золотого фонда известные композиции, сделать им новое обрамление и представить зрителю, особенно молодому, который незнаком с этой музыкой. Пусть молодое поколение знает, какая хорошая музыка и тексты писались в то время. Главный упор сделали на нашу национальную музыку и культуру, чтобы сохранить и приумножить ее ", - заявил Москович.

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Говоря о предстоящем событии, Москович отметил, что период 70-80 годов был выбран не случайно: именно в то время были написаны и исполнялись многие известные хиты молдавских артистов такие хиты как "Меланколие" и "Романтикэ".

"Я уже не говорю, про песни Михаила Долгана из группы "Норок", которая стала в 60-70 годах примером нового течения музыки, особенно для вокально-инструментальных ансамблей" – отметил музыкант.

Он добавил, что вся подготовка концерта заняла около полутора месяца. За это время, по словам народного артиста, талантливые композиторы из Грузии, Украины, Беларуси, Израиля и других стран писали новые аранжировки, после чего их записали в одной из музыкальных студий в Украине с местным оркестром.

"Почему с украинским, а не молдавским оркестром? Очень простое объяснение: к сожалению, основной заработок многих наших музыкантов – это свадьбы и другие мероприятия. Когда я начал собирать оркестр, то понял, что за две недели мне не собрать музыкантов воедино. Тогда пришлось принять волевое решение, поехать в Киев," – объяснил Москович.

Помимо концерта, который смогут посетить зрители в Кишиневе, в рамках проекта был записан и выпущен альбом всех выбранных композиций в новой аранжировке. А также издана книга "Лучшие мелодии" где собраны все тексты и даже расписаны ноты, выбранных для концерта произведений.

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