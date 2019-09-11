Логистическая и таможенная инфраструктура ЕАЭС: показатели, проблемы и реформы

В четверг, 12 сентября, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев — Москва — Бишкек — Ереван — Нур-Султан с участием директора департамента таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бактыбека Байсеркеева.

На встрече спикер расскажет о том, как в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) создается единая транзитная система, осуществляется цифровизация процедуры таможенного транзита, какова динамика грузооборота государств — членов ЕАЭС с учетом видов пунктов пропуска.

Из Брюсселя к разговору также приглашен заместитель генерального секретаря Всемирной таможенной организации (ВТамО) Рикардо Тревино.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

ЕЭК — постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Союза со штаб-квартирой в Москве. Основными задачами Комиссии являются обеспечение условий функционирования и развития Союза, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках Союза.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

В ходе видеомоста представители СМИ получат возможность задать свои вопросы. Приглашаем принять участие в мероприятии.

Аккредитация СМИ по телефону: +373 (22) 022-188 или по электронной почте presscentre@sputnik.md.

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