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ЕАЭС

Накануне Евразийской недели: встреча с министром по торговле ЕЭК Вероникой Никишиной

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Пресс-центр
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В понедельник, 16 сентября, в 10.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова, в преддверии Еразийской недели, пройдет видеомост Кишинев — Москва — Ереван — Бишкек — Нур-Султан с участием члена коллегии (министром) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероникой Никишиной.

В ходе видеомоста будут обсуждаться основные темы предстоящего форума, в частности, направления развития торговой политики ЕАЭС на 2020-2024 годы. Также планируется затронуть такие вопросы, как интеграция ЕАЭС в глобальный рынок и возможности на рынке АТР, практическая отдача "Евразийской недели" для реального бизнеса и другие.

Люди в городе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Евразийский или Европейский союз: о чем мечтают жители Молдовы

"Евразийская неделя-2019" — крупнейший международный деловой форум на пространстве Евразийского экономического союза, который пройдет в столице Кыргызстана с 25 по 27 сентября.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Молдове предоставлен статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.

ЕЭК — постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Союза со штаб-квартирой в Москве. Основными задачами Комиссии являются обеспечение условий функционирования и развития Союза, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках Союза.

Видеомост пройдет 16 сентября, начиная с 10.00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Представители СМИ получат возможность задать свои вопросы. Приглашаем принять участие в мероприятии.

Аккредитация СМИ по телефону: +373 (22) 022-188 или по электронной почте presscentre@sputnik.md

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Теги:
Евразийский экономический союз, ЕАЭС


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